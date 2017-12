Lutte – Tournoi local : Trente lutteurs en compétition

Pour Daniel Ray, conseiller technique fédéral, le bilan est plutôt positif malgré le faible nombre de participants. En effet, la veille de la compétition, le conseiller fédéral annonçait une cinquantaine de participants mais l’engouement des combattants pour cette première rencontre a été moindre. Les organisateurs en tirent malgré tout un bilan positif.



Parallèlement à la discipline en elle-même, la fédération essaie de faire évoluer la lutte sur le plan de l’arbitrage et de la gestion de compétitions. Après une formation de plusieurs mois, les arbitres stagiaires ont donc pu appliquer la théorie étudiée en formation et se familiariser avec elle.



Aucun accident n’a été à déplorer et la compétition s’est déroulée dans une ambiance bon enfant. On retiendra de la journée les performances de plusieurs lutteurs, dont celle de certains médaillés aux dernières Océania comme Loïc Tautu, Tumaui Nordman ou celle du jeune Keoni Terorotua. Henri Burns ou Jonathan Biarez, en déplacement à l’étranger, n’ont pas pu participer.



On a pu également noter la présence de quelques athlètes de Huahine qui n’ont pas démérité. Sport Tahiti