Lutte - La Coupe de Polynésie ouvre la saison

Tahiti, le 26 janvier 2025 - La Fédération polynésienne de lutte, MMA, BJJ et disciplines associées (FPLAJDA) a lancé samedi au complexe Fautaua de Pirae sa saison 2025 avec la Coupe de Polynésie de lutte. L’événement a réuni 43 participants et les combats ont été globalement d’un bon niveau, ce qui est encourageant en vue des prochains rendez-vous internationaux.



Sports en vogue au Fenua, la lutte, le MMA, le jiujitsu brésilien et d’autres arts martiaux réunissent plus de 1.700 licenciés au sein de la Fédération polynésienne de lutte, MMA, BJJ et disciplines associées. Ces licenciés sont généralement multidisciplinaires à savoir qu’ils pratiquent toutes les disciplines dépendantes de la FPLAJDA. Et samedi dans la salle de judo du complexe Fautaua – la grande salle du site n’étant pas disponible –, la première compétition fédérale du calendrier 2025 a été consacrée à la Coupe de Polynésie 2025 de lutte.



Au programme, lutte gréco-romaine et lutte libre qui ont mis en scène 43 combattants des catégories U15 à seniors représentant une douzaine de clubs. Des judokas étaient également présents, la lutte présentant des spécificités semblables à leur discipline. La compétition a débuté à 9 heures et s’est déroulée sans temps mort jusqu’à 14 heures. Il manquait quelques ténors à l’appel tel Loïc Tautu récemment nominé aux Trophées du sport 2025, mais il y avait quand même du niveau ce qui fut confirmé par la qualité d’ensemble des combats programmés en deux rounds de 2 à 3 minutes en fonction de la catégorie d’âge. Ce premier rendez-vous de la saison de lutte était déjà très important pour l’élite de la discipline car il comptait pour la ranking liste dont le classement au fil de la saison déterminera la composition des sélections qui participeront aux rendez-vous internationaux.



Oceania et Mini-Jeux pour objectifs



Au programme de la lutte tahitienne à l’international, les Oceania 2025 qui auront lieu à Pago Pago aux Samoa américaines du 19 au 22 mars. Une dizaine de spécialistes locaux devraient faire le déplacement. Et début juillet 2025 se présentera l’échéance des Mini-Jeux du Pacifique à Palau. Pour ce rendez-vous, la sélection tahitienne de lutte est constituée autour des moins de 21 ans, les Mini-Jeux étant plutôt réservés aux jeunes espoirs. Mais il sera également tenu compte de la ranking liste de cette année pour commencer à dessiner les contours de la sélection pour les Jeux du Pacifique 2027 à Tahiti.



Outre les ténors, la discipline possède de jeunes espoirs au potentiel très intéressant comme Matanui Poroi vainqueur d’un combat spectaculaire contre Nohorai Ahnne en juniors -70 kg. Yannick Hartmann le cadre technique de la FPLAJDA confirme d’ailleurs que le niveau monte comme ce fut constaté lors de Coupe de Polynésie : “On a actuellement un bon réservoir dans toutes les disciplines et les effectifs continuent à se développer régulièrement ce qui donne toujours plus d’émulation. On a pu le constater aujourd’hui au cours de la Coupe de Polynésie qui a été d’un très bon niveau et notamment au niveau des jeunes ce qui est encourageant pour l’avenir. Difficile de faire des pronostics pour les prochains rendez-vous internationaux dans la mesure où on ne connait pas tous nos adversaires, mais je pense que l’on a le potentiel pour bien figurer.” Le prochain rendez-vous de la FPLAJDA est programmé le 22 février à Mahina et sera consacré à du jiu jitsu brésilien.



Patrice Bastian

Résultats

Les vainqueurs



LUTTE FÉMININE

U15 -58kg : Haulanie Neagle – Seasiders Papara

Junior -65kg : Keona Duval – Seasiders BJJ

Senior -65kg : Keona Duval - Seasiders BJJ

Senior +76kg : Hinenao Kimitete – Monkey Fight MMA

LUTTE LIBRE

U15 -48kg : Manoa Boussereau – Te Aro MMA

U15 -52kg : Kevan Pelletier – Team Moorea 1

U15 -57kg : Rainoa Hervé - Seasiders BJJ

U15 -62kg : Aruahi Moulon – Arimat

U15 -68kg : Tamatoa Luciani – Tefana Judo Jiu Jitsu

U15 -75kg : Mana’inoa Meitai – CSLG Gorilla Tahiti

U17 -71kg : Nahiti Paofai – Islander MMA

U17 -80kg : Ateanui Mati - Te Aro MMA

U17 -92kg : Randy Temauu - Team Moorea 1

Junior -70kg : Matanui Poroi - Te Aro MMA

Junior -86 : Vaitehau Otcenacek - Te Aro MMA

Senior -70kg : Tamaterai Hervé - Seasiders BJJ

Senior -79kg : Grégory Charles - Te Aro MMA

Senior -86kg : Lorenzo Avvenenti - Te Aro MMA

Senior -92kg : Matahi Lai - Te Aro MMA

Senior -97kg :Tamahaitini Teuira - Te Aro MMA

Senior -125kg : Teiki Nauta – Islander MMA

Senior +125kg : Bernard Teinaore – Tahitian Top Team

LUTTE GRÉCO-ROMAINE

U15 -48kg : Manoa Boussereau - Te Aro MMA

U15 -52kg : Kevan Pelletier - Team Moorea 1

U15 -57kg : Rainoa Hervé - Seasiders BJJ

U15 -62kg : Aruahi Moulon - Arimat

U15 -68kg : Tamatoa Luciani - Tefana Judo Jiu Jitsu

U15 -75kg : Mana’inoa Meitai - Seasiders Papara

U17 -65kg : Tauhiva Roihau - Team Moorea 1

U17 -80kg : Ateanui Mati - Te Aro MMA

U17 -92kg : Randy Tamauu - Team Moorea 1

Junior -70kg : Raihau Tariu - Te Aro MMA

Junior -86 kg : Vaitehau Otcenasek - Te Aro MMA

Senior -70kg : Dylann Vannes - Te Aro MMA

Senior -79kg : Grégory Charles - Te Aro MMA

Senior -86kg : Kaimana Terorotua- Te Aro MMA

Senior -92kg : Matahi Lai - Te Aro MMA

Senior -97kg : Tamahaitini Teuira -Te Aro MMA

Senior -125kg : Taeroiti Tepa – Team Millenium

Senior +125kg : Bernard Teinaore – Tahitian Top Team

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 26 Janvier 2025 à 17:01