Lumière sur Mooz coup de théâtre

Moorea, le 21 juin 2022 - Les élèves de Mooz coup de théâtre sont montés sur scène samedi à Pihaena. Pendant la représentation, les comédiens, adultes et adolescents, ont ainsi pu montrer au public leurs qualités artistiques et ont présenté toutes les scènes préparées pendant les cours.



Tous les élèves comédiens des ateliers Mooz coup de théâtre ont eu l’occasion de montrer l’étendue de leur talent artistique ainsi que toutes les scènes préparées durant ces derniers mois lors de leur spectacle de fin d’année au site Pererau samedi à Moorea. Mooz Coup de Théatre, dont le professeur est Julien-Pierre Offret, organise des cours de théâtre à Pihaena pour des adultes et adolescents. Les plus jeunes ont ainsi travaillé depuis le mois de septembre plusieurs scènes de monologue ou de dialogue sur des sujets propres à leur âge comme celui d’une fille qui réconforte sa copine qui a appris le divorce de ses parents, ou des sujets plus imaginaires avec par exemple un superhéros capable d’effacer la mémoire des gens. Les adultes ont pour leur part travaillé, entre autres, sur une scène qui parle d’une relation particulière entre une mère et sa fille.



Tester des personnages et des registres



“On a fait des exercices de théâtre pour qu’ils apprennent à parler, à articuler ou encore à imaginer des personnages. Je n’aime pas que faire du dramatique ou de la comédie. On essaie de ratisser des choses assez variées. Mes élèves n’ont jamais fait de théâtre. Cela leur permet de tester des personnages ou encore des registres différents” explique Julien-Pierre Offret. Il ajoute : “J’ai essayé à partir d’un texte, de leur faire jouer un rôle, leur faire prendre en compte un personnage… Ce spectacle est la cerise sur le gâteau.”



Parmi les comédiens, Akahi Bonno, âgé de 9 ans, originaire de de Temae : “Auparavant, j’aimais bien jouer de la comédie. J’ai ensuite décidé de suivre ces cours de théâtre. J’aime le spectacle, surtout le fait de présenter devant les gens et de s’exprimer. J’aime aussi les répétitions. J’étais un peu stressé au début de la soirée, mais je me suis senti mieux en commençant à parler. Le théâtre m’aide à bien m’exprimer”. “J’avais envie de faire du théâtre pour essayer de mieux me présenter en public, de parler plus clairement. Le théâtre m’a aussi fait travailler ma mémoire ainsi que des expressions physiques et orales. Il faut travailler longtemps pour faire les répliques. Il y a toujours des incidents et des petits accidents qui peuvent survenir quand tu joues. C’est ça aussi le théâtre ! C’est parfois difficile, mais ça ne l’est plus si on met du cœur et de l’entrain”, a témoigné pour sa part Pascale Monnier, une retraitée de Maharepa.





Rédigé par Toatane Rurua le Mardi 21 Juin 2022 à 17:44 | Lu 111 fois