Ludovia#PF 2021, un appel à projets pour nourrir les échanges

TAHITI, le 16 novembre 2020 -Ludovia explore des problématiques posées par le numérique dans les pratiques éducatives et/ou ludiques. Il est un lieu d'échanges, de discussion ainsi qu'un espace de contribution et d'analyse.En 2021, il aura lieu en mars à Tahiti, en présentiel (à l’université de Polynésie française) ou en ligne selon le contexte.Cet événement (en partenariat avec la Dane et la DGEE) est mis en place par Christophe Batier, responsable du pôle Technologies de l’information et de la communication pour la formation (Tice) à l’Université de Polynésie française (UPF) et Marane Toyane, responsable du pôle numérique de l’École supérieure du professorat et de l’éducation (Espe), qui ont lancé en 2019 le premier Ludovia#PF.Mais d’ores et déjà, Christophe Batier lance un appel à projets et annonce les invités attendus.Pendant le confinement, de remarquables initiatives locales ont vu le jour selon les organisateurs de Ludovia qui les invitent à se faire connaître pour présenter leur(s) projet(s). "", rappellent les organisateurs, persuadés qu’il est possible de se nourrir les uns les autres pour avancer.L’événement sera ouvert au plus grand nombre. Il n’est pas question de se contenter "". D’ailleurs, les sujets eux-mêmes vont s’ouvrir car le confinement et la crise ont "Cette nouvelle édition, qui n’a pas un format de formation est tout de même inscrite au plan de formation des enseignants du territoire. Ce qui leur permettra sans doute de se libérer plus facilement.Ils pourront ainsi rencontrer d’autres membres de leur communauté ou bien l’un des trois invités : François Jourde, André Tricot ou encore Jérôme Randon. Ils sont tous trois des "".François Jourde, chargé de mission pour l'éducation numérique auprès des Ecoles européennes est enseignant agrégé de philosophie, a exploré durant 20 ans des dispositifs d'apprentissage originaux, souvent numériques.André Tricot, lui, est l’auteur d’ouvrages qui cassent les mythes et idées reçues liées au numérique. Quant à Jérôme Randon, il montre qu’il est tout à fait possible de faire des travaux pratiques à distance.Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet :// www.ludovia.education/polynesie. Il est en cours de mise à jour.