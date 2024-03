Lucky Luke va être adapté en série pour France Télévisions

Paris, France | AFP | jeudi 21/03/2024 - Lucky Luke en série: l'acteur français Alban Lenoir va jouer le personnage mythique de cow-boy dans une adaptation de la BD de Morris pour France Télévisions, en vue d'une diffusion en 2025, a-t-on appris jeudi au festival Séries Mania à Lille.



C'est "un projet très, très ambitieux" qui "devrait partir en production cette année", a indiqué Manuel Alduy, directeur du cinéma et des fictions jeunes adultes et internationales du groupe audiovisuel public.



Mathieu Leblanc et Thomas Mansuy sont les scénaristes et Benjamin Rocher le réalisateur de cette série en huit épisodes de 35 minutes.



Alban Lenoir, 43 ans, a été à l'affiche en 2023 du long métrage d'action "AKA", au côté d'Eric Cantona, et auparavant de "Balle perdue", en deux volets. Tous ont été des succès internationaux sur la plateforme de streaming Netflix, où ils étaient diffusés.



Lucky Luke a déjà été adapté à de multiples reprises en série d'animation et aussi au cinéma, notamment avec, dans le rôle titre, Terence Hill en 1991 et Jean Dujardin en 2009.



Parmi les autres créations annoncées jeudi par France Télévisions figure la série "Surface", d'après le roman d'Olivier Norek, avec les acteurs Laura Smet et Tomer Sisley.



Une capitaine de police doit y résoudre une affaire de disparition, en lien avec un village englouti dans un lac artificiel que les habitants voudraient oublier.