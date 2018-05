Luc Faatau fait le point sur les chantiers à Papeete

PAPEETE, le 18 mai 2018 - Dans le cadre des travaux actuellement menés par le ministère de l’Equipement, le ministre, Luc Faatau, accompagné des techniciens de la Direction de l’équipement et des maîtres d’œuvre de cette opération, s’est rendu, mercredi après-midi, à l’entrée ouest de Papeete et sur le front de mer afin de constater l’avancement des travaux sur ces deux chantiers.



Les travaux de l’entrée ouest de Papeete portent sur la réalisation de deux carrefours à feux, permettant aux usagers venant de Faa’a de retrouver le front de mer et à ceux de l’Uranie de s’intégrer dans la circulation de la RT1 en toute sécurité. Ces travaux confiés aux entreprises Boyer, Eci, JL Polynésie et Espaces paysages s’élèvent à 360 millions Fcfp TTC et doivent être achevés à la fin du mois de juillet prochain.



En outre, la première tranche de l’aménagement du front de mer, qui s’étend du carrefour du Pacifique à la rue Jeanne d’Arc, sera livrée à la fin du mois de juin. Ces travaux ont été confiés aux entreprises Boyer et Polygoudronnage, et s’élèvent à 272 millions Fcfp TTC. L’entreprise Polygoudronnage interviendra à compter de juin prochain pour la réfection du revêtement des trois voies de la chaussée bordant l’aménagement paysager.



La seconde tranche de cet aménagement débutera après la réalisation du réseau d’eaux usées de la commune de Papeete qui est en cours de travaux. Le financement de ces travaux est assuré par le troisième instrument financier, dont 80% hors TVA sont pris en charge par l’Etat.