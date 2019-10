Lubin à l’assaut de la Diagonale des Fous

PAPEETE, le 16 octobre 2019 - Thomas Lubin, 30 ans, licencié de l’AS Tamarii Punaruu, va prendre part aujourd'hui à la Diagonale des Fous, un ultra-trail de 166 kilomètres qui se déroule à La Réunion. Il s’agit d’un des ultra-trails les plus difficiles au monde.



Thomas Lubin, licencié de l’AS Tamarii Punaruu, est actuellement à La Réunion. Il participe à la Diagonale des Fous, un tltra-trail particulièrement difficile dont le départ est prévu aujourd'hui. Plus de 2 700 participants sont inscrits. La 27e édition de cette course de tous les superlatifs propose un parcours de 166 kilomètres avec un dénivelé positif de 9 600 mètres.



Autant dire que ce n’est pas le genre de course à prendre à la légère. Le trentenaire avait remporté en juin dernier son premier ultra-trail, en Nouvelle-Calédonie, après 136 kilomètres et 25 heures de course. Il s’est également illustré début septembre en remportant le Raid Tahiti sur 25 kilomètres, une promenade de santé comparée à l’Ultra-Trail réunionnais.



Thomas Lubin nous avait alors dit qu’il allait participer à "l'un des ultra-trails les plus difficiles au monde" en ajoutant qu’il avait vécu un an à La Réunion et qu’il a avait donc le tracé en tête.



Le sportif est arrivé dix jours avant le départ de la course afin de s’acclimater au mieux. Masseur-kinésithérapeute de profession, Thomas Lubin a suivi un programme d’entraînement millimétré. Cryothérapie, pressothérapie, chiropractique, natation, vélo, course à pied, renforcement musculaire…"Yoga vingt minutes par jour, comme chaque jour de l’année" écrit-il sur sa page facebook, ajoutant avoir "profité des 40 heures de voyage en trois tronçons pour pratiquer le jeun pour reposer l’organisme, en conservant une hydratation régulière, en portant des chaussettes de contention, en s’étirant régulièrement et en optimisant son sommeil au maximum".



Son régime alimentaire est également très contrôlé : "Alimentation riche en glucides avec une dose d’apport en protéines et matières grasses saines : avocats, patates douces, riz complet, saumon, bananes, soupe de légumes cuits. On commence à éviter les légumes crus, les céréales, les jus de fruits, la viande rouge, le pain, le sucre transformé et les laitages

pour ménager son système digestif tout en rechargeant les réserves glucidiques (foie et muscles) et lipidiques".



"Force et honneur" a conclu l’athlète avant son épopée réunionnaise.