Lozère: un homme condamné pour avoir voulu "nettoyer par le feu" les Cévennes

Mende, France | AFP | vendredi 05/11/2021 - Un homme a été condamné jeudi à deux ans de prison, dont six mois ferme, par le tribunal de Mende pour avoir provoqué une trentaine de feux de forêts et d'incendies dans les Cévennes qu'il voulait "nettoyer par le feu".



Entre 2018 et 2020, le prévenu âgé d'une vingtaine d'années, a mis le feu à des zones boisées, à des containers à déchets et à un véhicule. S'il ne restait pas sur place pour observer le résultat, il en étudiait en revanche le compte-rendu dans la presse locale, selon l'enquête des gendarmes de la brigade de recherche de Mende évoquée à l'audience.



Hors préjudice écologique, ces incendies ont détruit des biens pour plus de 66.000 euros, tandis que les frais d'interventions des pompiers se montent à 27.900 euros.



Le procureur Vincent Blériot a souligné les lourdes conséquences en matière de destruction de la faune et de la flore, pointant notamment la destruction en février 2020 de 50 hectares d'une forêt méditerranéenne de 3e génération, "un vrai petit trésor écologique", en plein cœur du Parc national des Cévennes.



Le jeune homme, qui reconnaît les faits mais refuse le qualificatif de "pyromane", a expliqué à la barre avoir "cédé à des pulsions irrépressibles", évoquant une "incapacité à se maîtriser en voyant de la végétation".



Il a aussi fait allusion à la sévérité d'un grand-père qui l'obligeait sans cesse à nettoyer, ce qui l'aurait poussé à un besoin "de nettoyer" par le feu.



Selon l'expert psychiatre qui l'a examiné, il s'agit d'un "trouble psychique ou neurologique ayant altéré son discernement". Le procureur, tout en reconnaissant cette altération du discernement, a souligné que cela ne l'avait néanmoins pas empêché de préparer ses actes en emportant allumettes et bidons d'essence.



Les magistrats ont suivi les réquisitions du parquet et l'ont condamné à deux ans d'emprisonnement, dont six mois ferme, qu'il a déjà effectués lors de sa détention provisoire après son arrestation en avril 2020. Ils ont assorti cette sanction d'une mesure de cinq ans de suivi socio-judiciaire avec obligation de soins.