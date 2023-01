Louis le Franc nommé Haut-commissaire pour la Nouvelle-Calédonie

Paris, France | AFP | mercredi 18/01/2023 - Louis Le Franc a été nommé mercredi en Conseil des ministres haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en remplacement de Patrice Faure, avec pour mission de poursuivre le dialogue en vue préparer le nouveau statut de ce territoire.



"Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, a chargé Louis le Franc de poursuivre le dialogue constructif et exigeant engagé par son prédécesseur pour préparer le nouveau statut de la Nouvelle-Calédonie, alors que celle-ci se trouve à un tournant de son histoire", a indiqué le ministère dans un communiqué.



Au-delà de la préparation de l'avenir institutionnel, le nouveau haut-commissaire devra "continuer d'accompagner le développement économique et social de la Nouvelle-Calédonie" ainsi que sa transition écologique, en "travaillant étroitement avec les représentants des provinces, du gouvernement et du congrès ainsi que les communes", ajoute le texte.



Louis le Franc, 62 ans, a occupé des postes en cabinet, à la présidence de la République et, plus récemment, en qualité de directeur de cabinet de la ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales.



Il a également été préfet de la Haute-Corse, de l'Aude, de l'Indre-et-Loire, de l'Oise et du Palais-de-Calais, et occupé durant trois années le poste de secrétaire général adjoint puis secrétaire général du Haut-Commissariat de la République de Nouvelle-Calédonie.