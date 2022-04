Louis Wane veut racheter Tahiti Nui Travel

Tahiti, le 11 avril 2022 – Propriétaire de six hôtels en Polynésie française, l'homme d'affaires et patron du groupe Carrefour au fenua, Louis Wane, a entamé les démarches pour le rachat du groupe Tahiti Nui Travel, la plus grande agence réceptive locale, au Samoan Frédéric Grey.



L'Autorité polynésienne de la concurrence a annoncé lundi avoir été saisie d'une demande d'examen du rachat de la "société Tahiti Nui Travel et ses filiales" par l'homme d'affaires polynésien Louis Wane. La demande, déposée le 8 avril dernier, porte sur "l’acquisition de l’intégralité du capital et des droits de vote et par là, du contrôle exclusif de la société Tahiti Nui Travel SA et de ses filiales par monsieur Louis Wane auprès de la société Lupesina Tahiti Investments SARL".



Propriété depuis 2016 de l'homme d'affaires Samoan Frédéric Grey, le groupe Tahiti Nui Travel -qui regroupe également Tahiti Nui Travel, Tahiti Tours, Tekura Travel Tahiti ou encore Pacific Experience- est la plus importante agence réceptive locale et emploie près de 140 salariés. Ces deux dernières années, le groupe a fait parler de lui en raison de ses difficultés à faire face à la crise Covid. Déclaré en cessation de paiements en 2020, il avait été renfloué à l'époque par son propriétaire Samoan qui avait alors affirmé n'avoir "aucune intention de vendre" le groupe ou de se désinvestir localement. Depuis, le Samoan a vendu le Sofitel Moorea à Louis Wane et projette maintenant également de se séparer de son agence réceptive.



Examen par l'APC



Déjà propriétaire des Conrad et Méridien de Bora Bora, du Kia Ora de Rangiroa, du Sofitel de Moorea, des anciens Hilton à Tahiti et Maitai Dream à Fakarava, ou encore de l'agence réceptive Tahiti Islands Travel, Louis Wane s'apprête donc à réaliser un nouvel investissement de taille dans le secteur du tourisme polynésien. Une concentration qui devra être analysée par l'autorité de la concurrence, comme elle l'avait été en 2016 lors du rachat de Tahiti Nui Travel par le groupe Grey également propriétaire d'hôtels au fenua.



Le groupe Grey avait à l'époque été contraint à s'engager notamment à "garantir l'accès" de ses concurrents aux activités du groupe Tahiti Nui Travel et à "ne pas faire circuler d'informations stratégiques" obtenues sur les hôtels concurrents et donc à assurer le fonctionnement autonome de ses activités hôtelières et d'agences réceptives. Les "tiers intéressés" par cette opération ont d'ailleurs jusqu'au 22 avril prochain pour faire connaître leurs observations, précise l'autorité polynésienne de la concurrence.