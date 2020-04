Louis Wane lorgne sur le Sofitel de Moorea

Tahiti, le 26 avril 2020 – L’homme d’affaires Louis Wane, déjà propriétaire de cinq hôtels en Polynésie française, souhaite acquérir le Sofitel de Moorea de Fred Grey.



Alors que le secteur du tourisme est à l’arrêt complet en Polynésie française, un des plus grands hôtels de Moorea s’apprête à changer de main. Le dernier journal officiel révèle en effet la demande déposée le 17 avril dernier à l’autorité polynésienne de la concurrence d’une notification préalable à un « projet de concentration » : « Acquisition par M. Louis Wane, directement ou indirectement, du contrôle exclusif de l’hôtel Sofitel Moorea Ia Ora Beach Resort ». Déjà propriétaire des Conrad et Méridien de Bora Bora, du Kia Ora de Rangiroa et des anciens Hilton à Tahiti et Maitai Dream à Fakarava, Louis Wane s’apprête donc à acquérir l’un des nombreux hôtels appartenant au Samoan Fred Grey en Polynésie française.



Selon Radio 1, Fred Grey est d’ailleurs en train de se désengager de ses projets hôteliers en Polynésie française. Nos confrères révèlent que le Samoan cherche à vendre le Sofitel Marara et le Sofitel Private Island de Bora Bora, mais aussi son agence Tahiti Nui Travel rachetée en 2016.