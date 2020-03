Louis Bertignac en Polynésie fin avril

TAHITI, le 9 mars 2020 - Après Charlie Winston, L.A Production Tahiti invite Louis Bertignac à monter sur les scènes de Tahiti et Moorea.



Musicien, parolier, chanteur, guitariste, Louis Bertignac est cofondateur du groupe de rock français Téléphone (né en 1976, le groupe s’est séparé 10 ans après). Un groupe qui a vendu près de 6 millions de disques. Avec Jean-Louis Aubert et Richard Kolinka, réunis sous le nom "Les Insus", il est remonté sur scène entre 2015 et 2017 avec les chansons de Téléphone mais il mène aussi une carrière solo.



En 2014 et 2015, il a été membre du jury de la version française de The voice kids et en 2012 à 2013 de The Voice.