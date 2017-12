Louane en concert à To'ata au mois de mars

Anne Peichert, dite Louane ou Louane Emera, est une chanteuse, musicienne et actrice française, née le 26 novembre 1996 à Hénin-Beaumont.

Elle se fait remarquer en 2013 dans le télé-crochet The Voice, la plus belle voix, puis elle obtient une plus grande notoriété en 2014 grâce à son premier rôle dans le film La Famille Bélier, qui lui vaut notamment le César du meilleur espoir féminin en 2015.

La jeune femme grandit dans le Pas-de-Calais, et y grandit avec ses quatre sœurs et son frère issus d'une famille recomposée.

Son prénom de scène Louane est la contraction de son prénom (Anne) et de celui d'une de ses sœurs (Louise). Ses parents, courtiers en assurance internationale, confient son éducation à une nounou Monique qui lui fait partager sa passion de la musique. « Enfant de chœur comme tous ses frères et sœurs, elle va jusqu’à la communion, dans la lignée d’un papa très catho, mi-allemand mi-polonais, et d’une maman à peine moins catho, mi-portugaise mi-brésilienne ».



En 2013, elle est candidate lors de la deuxième saison de l'émission The Voice, la plus belle voix, sur TF1, où elle parvient en demi-finale, coachée par Louis Bertignac. Durant son parcours, elle rend hommage à son père Jean-Pierre, mort avant la diffusion de l'émission, en reprenant Imagine, qui était sa chanson préférée. Sa mère, qui l'avait inscrite à The Voice, meurt l'année suivante, elle aussi des suites d'une maladie. Louane lui rendra hommage à son tour dans la chanson Maman sur son premier album.

Louane attire l'attention du public avec le rôle de Paula Bélier dans le film La Famille. Début 2015, son interprétation de Paula Bélier lui vaut deux distinctions : le prix Lumières du meilleur espoir féminin et le César du meilleur espoir féminin. En parallèle, elle réalise son premier album, Chambre 12, qui sort le 2 mars 2015. Cet album sera vendu à plus d'un millions d'exemplaires.