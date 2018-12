Lot-et-Garonne: mort d'un "gilet jaune" renversé par un camion

Agen, France | AFP | jeudi 20/12/2018 - Un "gilet jaune" de 61 ans est mort jeudi matin près d'Agen, renversé par un poids lourd lors d'un rassemblement à hauteur d'un rond-point proche de l'accès à l’autoroute A62, a-t-on appris auprès de la police et de la préfecture.



Un poids lourd était immobilisé près d'une station service quand un deuxième camion, sans remorque, a tenté de le doubler et a percuté le "gilet jaune", a-t-on expliqué de source policière, précisant que le chauffeur était en garde à vue.

L'accident s'est passé sur la commune du Passage d'Agen peu avant 10H30, a-t-on par ailleurs appris de sources concordantes. La victime, originaire de Villeneuve-sur-Lot, était venue soutenir les "gilets jaunes" agenais, pour une manifestation symbolique au matin où le rond-point en question risquait d'être démantelé, comme plusieurs dizaines d'autres ces derniers jours.

Une cellule psychologique a été mise en place par les pompiers à destination des "gilets jaunes" sous le choc, a-t-on précisé de source policière.

Selon un témoin, l'accident est survenu alors qu'un poids lourd n'a pas voulu attendre et a dépassé un autre camion, alors que la victime était en train de réguler la circulation au barrage filtrant.

"C'est terrible, cela s'est passé sous mes yeux, à quelques centimètres, il a forcé le passage. Je l'ai vu percuter le +gilet jaune+ qui faisait la circulation", a expliqué Corinne, une "gilet jaune" agenaise, à un correspondant de l'AFP. "Je suis sous le choc".

"Je vais rester quelques minutes avec mes camarades puis je vais rentrer chez moi", a déclaré cette femme, résolue à poursuivre les actions. "Il faut qu'on continue le mouvement, il ne faut pas qu'il soit mort pour rien".

"Il y a trop de blessés et de morts parmi nous", a-t-elle déploré.

Il s'agit du neuvième décès lié aux "gilets jaunes" depuis le début du mouvement. Le 17 novembre, premier jour des rassemblements, une manifestante avait été tuée à Pont-de-Beauvoisin (Savoie) après avoir été percutée par une automobiliste prise de panique à un barrage. Deux jours plus tard, un motard de 37 ans était percuté par une camionnette qui manœuvrait pour éviter un barrage de "gilets jaunes".

Dans la nuit du 1er au 2 décembre, un automobiliste est mort en s'encastrant dans un camion arrêté à un barrage près d'Arles (Bouches-du-Rhône).

Une femme de 80 ans, blessée par une grenade lacrymogène à Marseille le 1er décembre, est décédée le lendemain.

Le 10 décembre, une jeune femme a été tuée à Chasseneuil-sur-Bonnieure (Charente) lorsque sa voiture est venue s'encastrer dans un camion, un accident probablement lié au ralentissement en amont du barrage filtrant des "gilets jaunes".

La semaine dernière, un "gilet jaune" a été tué après avoir été percuté par un poids lourd à un rond-point près d'une sortie d'autoroute à Avignon (Vaucluse).

Selon une source proche du dossier, la passagère d'un conducteur alcoolisé remontant une voie de circulation bloquée par un barrage près de Soissons (Aisne) a trouvé la mort vendredi dernier en percutant une voiture arrivant dans le bon sens.

Vendredi toujours, un conducteur est mort à Erquelinnes, commune frontalière belge, en percutant un camion arrêté par un barrage des "gilets jaunes" mobilisés côté français.