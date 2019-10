Loma Spitz, grande figure de la musique polynésienne s’en est allée

PAPEETE, le 21 octobre 2019 - Loma formait avec sa soeur, Mila, un célèbre duo dans les années 1960. Après le décès de sa soeur début 2017, c’est au tour de Loma de tirer sa révérence, à l’âge de 80 ans. Une perte indéniable pour le monde de la musique polynésienne.



Ses chansons rythmaient les soirées polynésiennes d’antan, Loma Spitz s’en est allée ce lundi matin, des suites d’une longe maladie, à l’âge de 80 ans.



A l’époque, Loma et sa soeur Mila, décédée en 2017, ont chanté plusieurs mélodies bien connues au fenua, telles que « To’u vai ‘apira’a », « To reo iti maru »..., au Quinn’s.



Dans un communiqué, le président du Pays revient sur le parcours des deux soeurs. « Les sœurs chantent depuis toujours. Elles ont hérité de leur père Charles Spitz la passion de la musique. Lorsqu’elles se retrouvent à Papeete en 1959, elles sont poussées sur la scène par Eddy Lund pour Mila, et Yves Roche pour Loma. Elles se produisent individuellement avant de former enfin le duo vocal que nous connaissons. Leurs paroliers leur écriront des chansons en français et en tahitien, mais ils les encourageront à faire des reprises en langue anglaise et à élargir leur répertoire aux chants traditionnels polynésiens de la région : pa’umotu, samoa, rarotoga, maori mettant à profit leurs pérégrinations dans le Pacifique. C’est un héritage de grâce et de beauté que nous laissent Mila et Loma ! »



A la famille, aux proches et aux ami(e)s de Loma, la rédaction de Tahiti Infos vous adresse ses sincères condoléances. Nā te Atua Hau, ‘outou e tauturu mai !