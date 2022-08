Lolita Rock prêt à rallumer le feu

TAHITI, le 23 août 2022 - Le groupe de musique Lolita Rock prévoit un nouveau concert en septembre. Sur scène, ils seront neuf musiciens pour reprendre des titres de Johnny Hallyday.



Florence Corbière, qui produit le groupe de musique Lolita Rock depuis le début, répète : “Le groupe est toujours aussi uni. Il a un jeu scénique, une complicité et une énergie incroyable. Avec le public, il se passe quelque chose quand il est sur scène ”. La magie opère. En février dernier, le public était au rendez-vous pour la première de Johnny Hallyday by Lolita Rock. Plus de 600 spectateurs, malgré les restrictions sanitaires, ont apprécié la soirée. Une deuxième date est prévue pour ce concert hommage à “ l’idole des jeunes ”.



“ Il y a eu beaucoup d’émotions sur scène et dans le public sur des chansons comme Diego, Requiem pour un fou, Que je t’aime… C’était un beau mélange d’énergie, de peps, mais également d’émotions. Les gens chantaient à l’unisson, c’était magique ”, rapporte Florence Corbière



Le concert dure deux heures pendant lesquelles les tubes s’enchaînent. Le groupe l’a préparé pendant plus de deux ans. Marc El Koury le chanteur ne cherche pas à imiter la voix de la légende. “ Elle n’est pas du tout la même. En cherchant à l’imiter, on rentrerait dans une caricature. On propose une interprétation avec ma voix et avec toute l‘énergie du groupe .”



Neuf musiciens sur scène



Lolita Rock compte aujourd’hui neuf membres. Trois cuivres et une guitare sont venus compléter la formation qui avait démarré avec un concert consacré à Queen en 2019. Le public retrouvera Fréderic Rossoni, à la direction musicale et au clavier, Luca à la deuxième guitare, Guillaume à la trompette, Jérôme au trombone, David au saxo…



Frédéric Rossoni s’est chargé d’adapter les chansons de Johnny Hallyday à la formation. En effet, la star avait par exemple quatre cuivres et non trois. “ J’ai repris les versions de la tournée live Rester vivant ”, précise le directeur musical. Il affirme être resté fidèle aux originaux mais avoue avoir, parfois, “ ajouter sa petite touche aux adaptations ”.



Il n’y a pas d’autres dates de prévues. Ce concert entièrement dédié à Johnny Hallyday sera le dernier. Il n’est pas destiné aux seuls fans de la légende mais également aux amateurs de rock’n’roll et bien sûr de Lolita Rock qui compte déjà son lot de fidèles.



Pratique



Johnny Hallyday By Lolita Rock

Le 10 septembre 2022

Hotel InterContinental Tahiti Resort and Spa



Tarif en prévente : 3 000 Fcfp

En vente dans les magasins Carrefour, à Radio 1/Tiare FM Fare Ute et



Ouverture des portes à 18h, sunset DJ avant concert, début du concert 19h30.



