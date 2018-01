Loire-Atlantique: un fils annonce l'assassinat de sa mère sur internet

Nantes, France | AFP | mardi 02/01/2018 - Un homme de 36 ans a poignardé à mort sa mère et grièvement blessé son père le soir du réveillon dimanche à Remouillé (Loire-Atlantique), après avoir annoncé son geste dans un compte à rebours macabre sur internet, a-t-on appris mardi auprès du parquet de Nantes.



Le fils a été mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat, a indiqué le parquet de Nantes à l'AFP.



Il affirme, selon cette même source, ne pas avoir voulu tuer son père, mais a reconnu au cours de sa garde à vue avoir planifié la mort de sa mère, âgée de 61 ans.



Il avait, depuis plusieurs jours au moins, créé un compte à rebours sur un site internet public annonçant sa "décapitation" à minuit le 31 janvier 2017.



Présentant des "fragilités psychologiques", d'après une source policière, le fils s'était présenté vers 21H00, sans y être invité, au dîner de réveillon que ses parents sexagénaires partageaient avec des amis à leur domicile de Remouillé, au sud de Nantes.



Après être longtemps resté mutique sur le canapé, il a porté des coups de couteaux à ses deux parents. Ce sont les convives, réfugiés chez des voisins, qui ont appelé les gendarmes, peu après minuit.



La mère, touchée à la gorge, a succombé à ses blessures et le père, âgé de 63 ans, a été transporté à l'hôpital. Ses jours ne sont pas en danger.



Les antécédents psychiatriques du fils seront examinés de près au cours de l'enquête, a fait savoir le parquet de Nantes.