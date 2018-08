Logiquimperturbabledufou : irraisonnablesfousrires et tendresémotions

PAPEETE, le 28 août 2018 - Écrite, adaptée et mise en scène par Zabou Breitman, la pièce de théâtre intitulée Logiquimperturbabledufou est une valse. C’est la valse de patients et soignants d’un hôpital psychiatrique, rythmée dans le détail avec pudeur et tendresse. La pièce fait rire, sans moquerie ni raillerie. Elle touche au cœur, avec raison.



La compagnie Caméléon propose : Logiquimperturbabledufou, une pièce de théâtre écrite, adaptée et mise en scène par Zabou Breitman. À propos du spectacle, la critique est unanime. Les spectateurs l’acclament. Le public polynésien a trois dates pour se faire son idée.



La pièce, jouée au Grand théâtre de la Maison de la culture, est un voyage qui se déroule de bout en bout dans un hôpital psychiatrique. " À partir du moment où il existe des asiles et des prisons, il faut bien qu’il y ait quelqu’un dedans. Si ce n’est pas vous, c’est moi. Si ce n’est pas moi… c’est quelqu’un d’autre ." Logique.



Sur scène, des personnages se croisent, des patients et des soignants. Ces personnages sont interprétés par quatre acteurs après un travail sans limite de trois années d’échanges, de lectures, de tests et de scènes. Acteurs et personnages présentent aujourd’hui un spectacle abouti, modelé au détail près d’où émanent tendresse et poésie.



" C’est un montage de textes ", explique Zabou Breitman. Des textes authentiques tirés de réunions entre spécialistes qui se sont tenues à l’hôpital psychiatrique Sainte-Anne, ainsi que des scènes de Tchekhov, Shakespeare ou même de Zabou Breitman elle-même.



Les acteurs qui pratiquent au quotidien de la natation, du yoga et de l’acrobatie avant de répéter dansent et chantent une fois sur scène. Ils reprennent les mots des patients et soignants. Des mots dont ils respectent les moindres lettres et qu’ils marient aux gestes, aux hésitations, aux respirations. " Jouer ce n’est pas seulement dire un texte ", insiste Zabou Breitman, " c’est reprendre un silence, un mouvement d’épaule… " Un travail d’ofèvre.



Avec Logiquimperturbabledufou " on se demande de quel côte de la porte on se trouve finalement ", conclut la metteuse en scène. Et c’est ainsi que les spectateurs, touchés, s’ouvrent à cet univers maintenu si loin et pourtant si proche.