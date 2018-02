Logement social: un promoteur réclame 1,8 milliard de francs à l'OPH

Il faut dire qu'entretemps, plusieurs avis défavorables ont été exprimés sur la teneur du projet. Tout d'abord la Chambre territoriale des comptes (CTC) qui, dans son rapport d'observations définitives, conclut que "la volonté de développer la construction sociale ne doit cependant pas déboucher sur des prises de risque mal appréciées dans des opérations comportant des enjeux financiers de plusieurs milliards de Francs." La CTC estime qu'à terme, "l'OPH se retrouverait garant des loyers pour 157 logements", ce qui aurait constitué un "risque très lourd." . Puis Bercy, qui fait savoir que le projet ne bénéficiera certainement pas de la défiscalisation nationale.



Suite à l'arrêt du contrat, la SCI Toofa avait décidé de porter l'affaire en justice et de réclamer des dommages et intérêts à hauteur d'1, 8 milliard de francs "en réparation du préjudice subi pour inexécution du contrat de réservation." . Le dossier a donc été traité ce lundi devant le tribunal civil de première instance (TCPI). L'audience a débuté par les observations de Me Szpiner, conseil de la SCI Toofa, qui a estimé que la non-prorogation du contrat n'était qu'un prétexte servant à masquer une décision bien plus politique. Face à l'avocat, le conseil de l'OPH, Me Froment-Meurice a, quant à lui, jugé que l'opération avait été "sagement interrompue (…) Je rappelle que la CTC a littéralement pilonné le projet et que, si l'OPH n'avait pas pu remplir l'intégralité des logements pendant une durée minimum de cinq ans et demi, Bercy aurait pu requalifier l'opération."