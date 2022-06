Local Fashion Night

Tahiti, 9 juin 2022 - La première soirée de la Tahiti Fashion Week a largement tenu ses promesses mercredi soir à l'Intercontinental Tahiti. Dans une ambiance fashion entretenue par un public enthousiaste, les dix passages de la soirée ont permis aux créateurs locaux de présenter leurs plus belles tenues, de plage, de ville ou de soirée.

​Les créateurs (Vêtements / accessoires) • Lycée Professionnel de Faa'a section métiers de la mode / Lycée St Joseph Punaauia section bijouterie

• Koré créations / Nathalie Domenech

• Taravana / Miliani Créations

• Flyingcloud / NINIREI

• Laure Tomé/ Les Chaplines

• Hinano Life / Association FACE Polynésie

• Gaëllef / Kaya Créations

• C'Fée Nature Here

• Angélina's Crochet / Fenua United Nation

• Kareu by Makau



Rédigé par Tevahitua Brothers le Jeudi 9 Juin 2022 à 19:38 | Lu 244 fois