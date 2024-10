Livres : Un salon qui a touché le public

Tahiti, le 20 octobre 2024 - Le salon du livre 2024 s’est achevé ce dimanche. Il a eu lieu pendant quatre jours place To’atā. Le public s’est pressé à l’occasion de certains temps forts comme par exemple le concert de blues organisé jeudi soir ou encore la table ronde consacrée à Henri Hiro dimanche matin. Ils sont tous à retrouver en ligne.



“On est venu pour les enfants”, explique Sarah, une visiteuse du salon du livre. Elle avoue utiliser une liseuse pour se plonger dans la lecture, mais elle a tenu à accompagner ces deux petits de 3 et 6 ans dans les stands de littérature jeunesse. “Ils ont un petit faible pour Vaititi”, confie-t-elle. Comme elle, nombreux sont ceux qui ont fait le déplacement pour se procurer des ouvrages. “On a vendu beaucoup de livres”, confirme Christian Robert, le président de l’Association des éditeurs de Tahiti et des îles (AETI).



Robert Koenig, éditeur, reconnaît lui aussi avoir accueilli un grand nombre de visiteurs, des scolaires notamment, mais aussi des parents “qui ont pris le temps de laisser leurs enfants toucher les livres, les manipuler, s’y intéresser”. Certains sont passés également pour présenter des manuscrits. Lecteurs et auteurs ont profité de la fête.



Concert, défilé et découvertes



Le programme a été chargé : dédicaces, tables rondes, rencontres avec les auteurs, illustrateurs éditeurs, discussions, projections, spectacles, expositions, jeux, ateliers (réalisation de masque, cosplay…). Le salon a invité le public à la découverte mais aussi à l’écriture avec une master class et un workshop.



Plusieurs temps forts ont marqué ces quatre jours, et en particulier le défilé de costumes de superhéros avec l’association Comic Fenua ou encore le concert de blues qui a eu lieu jeudi soir avec l’auteur David Fauquemberg au chant et à l’harmonica accompagné du guitariste Kion. Ils ont rendu hommage aux grands maîtres du blues devant plus d’une centaine de personnes.



Dimanche matin, la présentation d’ouvrage, “Henri Hiro, taùrua nui i te amo àha” avec Tea Hirshon, Jean-Paul Barral, Alexandre Champes et Hitihiti Hiro, modérée par Bruno Saura a, elle aussi, remporté un vif succès. “Elle a fait salle comble. Je crois que le public et les invités ont été touchés”, note Christian Robert. Ils ont été sensibles au thème, mais encore aux témoignages.

Retrouvez les temps forts du salon en ligne



Depuis 2020, le format du salon du livre a changé pour s’adapter. Le rendez-vous a été, en 2020, 100 % numérique. Pendant 10 jours, pas moins de 40 modules de rencontres, ateliers en ligne, films et documentaires, lectures, animations ont été proposés. Un programme à destination des scolaires a été maintenu dans les établissements. Un espace de vente en ligne et des moments d’interaction avec le public ont été mis en place. Cette édition, charnière, a fait basculer le salon du livre dans le numérique. Une opportunité. En 2024, l’événement s’est déroulé en version hybride proposant ainsi aux publics contraints ou éloignés de pouvoir vivre à travers leurs écrans ces quatre jours de fête du livre. Les rencontres ont été diffusées en live sur différents supports (Facebook et YouTube).



Vous pouvez retrouver les temps forts comme par exemple les conférences et présentation de livre, mais également des interviews d’invités en ligne sur la page Facebook : Lire en Polynésie.



Résultat du concours



Dans le cadre du salon du livre, l’Association des éditeurs de Tahiti et des îles et ses partenaires a organisé un concours d’écriture et de dessin sur la thématique : “Mau Toa, des héros”. Les résultats ont été dévoilés ce dimanche.

Pour l’écriture, en catégorie adulte, “La Pergola” de Thibaud de Guillaud Saumur a remporté le grand prix du jury, “Le Salut Inattendu” de Rémi Pallaud se voit décerner le coup de cœur du jury et “Le Chat, le coq et le manguier” de Lybrakuerius le prix du public.



En catégorie jeunesse, “La Petite fille qui rencontre le petit poisson” de Hanae Michel a remporté le prix chez les moins de 11 ans, et “Le taxi sauveur de Kahavai Toofa” chez les 12/17 ans.



Pour le concours d’illustration, “Élémentaire” de Sandrine Briot a remporté le premier prix chez les adultes.



“Liberta, l’héroïne de l’anti guerre” de Sydney Changuy et “Le Lézard jaune de l’île sacrée” de Heiaki Arakino, se sont distingués chez les moins de 11 ans tandis que “Aito o te Fetia” de Anata Teariki-Lachaud et “Death before dishonor” de Teana Higuily sont lauréats chez les 12/17 ans.







Rédigé par Delphine Barrais le Lundi 21 Octobre 2024