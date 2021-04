Livre évènement sur Jim Morrison en vue

Paris, France | AFP | vendredi 23/04/2021 - Pour marquer le 50e anniversaire de la disparition de Jim Morrison, un livre, anthologie de ses œuvres avec des textes inédits, sortira le 8 juin aux USA et le 7 octobre en France, ont indiqué vendredi les éditeurs.



"Jim Morrison - Anthologie" (pour la version française de Massot Editions; HarperCollins aux USA) proposera notamment des paroles de chansons jamais publiées, des photos de ses carnets manuscrits, des dessins et retranscriptions d'enregistrement ainsi que le synopsis de son film expérimental "The Hitchhiker (HWY)".



Cette somme de 580 pages (dont 200 photos, sur scène, en tournée, en studio, en famille, avec là encore des inédits) est préfacée par la sœur du chanteur des Doors, Anne Morrison Chewning, l'écrivain Tom Robbins et l'éditeur et ami du chanteur, Frank Lisciandro.



Le leader des Doors est décédé à Paris le 3 juillet 1971, à 27 ans. La tombe du "Roi Lézard" attire depuis foule d'anonymes ou de célébrités au cimetière parisien du Père Lachaise (un cliché de Patti Smith sur le lieu a fait le tour du monde).



C'est une année riche en dates anniversaires pour les fans des Doors, puisque le dernier album du groupe, "L.A. Woman", avec le fameux "Riders on the storm", fête également ses 50 ans en ce mois d'avril.



Une campagne de prévente française sera mise en place du 1er juillet au 11 août sur le site KissKiss BankBank.