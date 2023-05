Living Legends de retour après 30 ans

TAHITI, le 11 mai 2023 - Le programme Living Legends de l'université Brigham Young (Utah, États-Unis) célèbre les cultures latino-américaine, amérindienne et polynésienne dans un spectacle intitulé Storytellers. Celui-ci sera présenté au grand théâtre le 17 mai prochain et assuré par une trentaine d’artistes. La troupe, qui parcourt le monde, revient à Tahiti 30 ans après son premier passage.



Storytellers, tel est le nom du spectacle présenté par le programme Living Legends de l'université Brigham Young (Utah, États-Unis). Il célèbre les cultures latino-américaines, amérindiennes et polynésiennes dans son spectacle intitulé . Lequel sera proposé à Tahiti à partir du 16 mai. “ En français, les storytellers sont les conteurs d’histoires, cela rappelle nos ‘orero ”, traduit Noelline Parker, directrice de la communication de l’Église de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours en Polynésie française. Elle est le point de contact sur le territoire de la troupe qui présentera Storytellers.



Être fier de son héritage personnel



Le spectacle Storytellers reflète le cycle des civilisations, il fait le lien entre les légendes du passé et la réalité d'aujourd'hui. De l'excitation du haka et du poi polynésien aux gracieuses danses de la Fiesta mexicaine, en passant par l'expertise de la danse du cerceau amérindien, il encourage tout un chacun à “ être fier de son héritage personnel ” et “ à s'améliorer en permanence ”.



La légende racontée n’a rien de nouveau. Elle a été déclamée à toutes les époques, dans tous les pays et dans toutes les langues. C'est l'histoire d'aujourd'hui et de demain, celle de notre lien avec la Terre, avec les autres et avec ceux qui nous ont précédés. C'est l'histoire des légendes vivantes.



Encourager l’excellence



L’Université de Brigham Young est l'université principale de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Elle compte 30 000 étudiants originaires de tous les États-Unis et accueille des étudiant issus de 100 pays étrangers. Living Legends fait partie du département de danse du College of Fine Arts and Communications de cette université Brigham Young.



Célébrant l'héritage culturel des natifs de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud et du Pacifique Sud, Living Legends a mis sur pied un spectacle de danses, chants et musiques de 90 minutes. Une troupe d’interprètes est née en 1971. Elle s’est spécialisée dans la promotion du patrimoine culturel de son propre peuple, dans le but “d'encourager l'excellence dans les réalisations ”, “ d'inspirer l'amour des terres natales des membres ” et de “ développer la fierté de leur patrimoine ”.



Aujourd’hui la troupe compte 36 membres, dont 30 artistes et une équipe technique. Les membres sont originaires des États-Unis, du Canada, d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale et des îles du Pacifique. Ils sont tous sélectionnés à l'issue d'un processus d'audition rigoureux. En parallèle, ils poursuivent des études universitaires dans divers domaines. La troupe se déplace sur ses propres fonds, décidant des destinations de ses tournées. “ C’est la deuxième fois qu’elle vient à Tahiti. La première fois remonte à au moins 30 ans ”, indique Noelline Parker.



Costumes et chorégraphies authentiques



La plupart des costumes portés par les membres de living Legends sont authentiques. Ils sont fabriqués dans la région concernée. Les membres du groupe, les chefs de groupe et chorégraphes créent les chansons et les danses traditionnelles. La direction artistique est assurée par Jamie Kalama Wood dont la famille fait partie de l’aventure Living Legends depuis le début. Elle a une grande expérience de la mise en scène et de l’organisation de spectacles, ayant déjà travaillé avec des compagnies renommées comme Disney Theatricals, la Metropolitan Opera Guild et la Roundabout Theatre Company.



La troupe a prévue à Tahiti trois représentations les 16 et 17 mai.



Pratique



Le 16 mai au chapiteau de la Marina Pointe Tehoro à Mataiea à 18 heures et le mercredi 17 mai à 17h30 et à 20h30 au Grand théâtre de la Maison de la culture. En savoir plus sur : tix.byu.edu.



Tarifs à 1 000 Fcfp et 1 500 Fcfp. Billets disponibles sur place et



En plus des spectacles donnés en tournée, Living Legends qui arrive de Nouvelle-Zélande le 15 mai, participera à des services communautaires (le jeudi 18 mai en partenariat avec le Fare Natura à Moorea), à des regroupements scolaires (mardi 16 mai avec l’école Matairea de Teva I Uta) et échanges avec la population où ils encouragent les élèves à poursuivre des études supérieures (lundi 15 mai avec les Jeunes adultes du secteur de Papeete).



