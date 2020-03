Lissant torpille Rohfritsch à Punaauia

Tahiti, le 15 mars 2020 - Le maire sortant de Punaauia a été réélu dès le premier tour avec 68,43% des suffrages exprimés, dimanche. En second position, avec l’investiture du Tapura Huiraatira, le vice-président Teva Rohfritsch totalise 22,77%.



Hurlement des sirènes de fourgons de la police municipale, sur fond de “démission, démission, démission”, scandé en direction de Teva Rohfritsch. Dimanche soir vers 21h30, à l’annonce des résultats du premier tour de scrutin des municipales de Punaauia, l’heure était à la fête pour les militants de la liste Te Hotu Rau No Punaauia conduite par le maire sortant Simplicio Lissant. Et la victoire, pas modeste.



Le successeur de Rony Tumahai s’offre une légitimité incontestable à la tête de la commune aux orangers avec 68,4% des suffrages exprimés à l’issue d’un scrutin où à peine plus d’un électeur sur deux aura fait le déplacement pour voter. Il devrait débuter le mandat 2020-2026 avec 29 sièges acquis à sa cause sur les 35 que compte le conseil municipal.



Quatre listes étaient candidates à ce scrutin. Deux se dégagent clairement des urnes, tandis que le spectre du coronavirus aura plané sur les bureaux de vote toute la journée.



Le maire sortant profite comme on pouvait s’y attendre de la réserve de voix du Tahoera’a Huiraatira de sa commune. La liste Amuitahira’a conduite par Cécile Mercier ne réalise que 5,32%. De son côté, la liste Punaauia Api conduite par James Tuhoe rassemble 335 électeurs et termine à 3,57%.