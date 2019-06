Liquidation de But : le supermarché des enchères

PAPEETE, le 28 juin 2019 - Il y avait foule ce vendredi matin aux enchères de l'ancien magasin But de Papeete. Plus de 300 personnes se sont disputées les centaines de lots – frigos, canapés, fauteuils, tapis... – proposés aux plus offrants, faisant exploser les prix. La liquidation continue samedi avec encore autant de lots qui seront proposés.



De mémoire de chasseur de bonnes affaires, la liquidation du magasin But de Papeete est l'une des ventes aux enchères les plus populaires de cette dernière décennie. Plus de 300 personnes étaient présentes dans le magasin ce vendredi matin pour le début de l'opération, et dès les premiers lots les enchères ont explosé... La vente a commencé par trois réfrigérateurs professionnels, qu'un expert sur place nous assure valoir 300 000 francs neufs. Ils sont partis entre 150 000 et 180 000 francs. Une bonne affaire si on ne veut pas de garantie, mais pas de quoi impressionner les habitués de ce genre d'opérations. Ils ont vite pris leur distance, le temps de laisser la foule s'étioler un petit peu.



Rapidement, la chaleur a réussi à disperser les moins motivés. Ensuite, les curieux sont repartis, satisfaits de leur shot d'adrénaline après quelques guerres d'enchères perdues ou remportées... C'est là que les habitués des ventes à la criée ont réussi à s'emparer que quelques lots à bon prix. Quelques spécialistes se sont disputés des lots surprenants, délaissés du grand public, en particulier une voiture et un Fenwick a l'air totalement délabrés mais qui "redémarreront très bien avec quelques coups de tournevis"... Pour les autres lots, en particulier les nombreux matelas et canapés, les chasseurs de bonnes affaires ont dû s'incliner devant les familles bien décidées à repartir avec au moins un lot pour leur fare.