Limitation des rassemblements, comment ça marche

Tahiti, le 26 août 2020 - Les rassemblements de plus de 10 personnes dans l’espace public sont interdits à partir de ce mercredi. C’est l’une des mesures phares annoncées lundi pour faire face au rebond épidémique du covid-19. Mais cette restriction ne concerne pas les événements de la sphère privée et s’accommode d’ailleurs de tout un ensemble de dérogations.



Depuis le 13 août dernier, la jauge était fixée à 50 personnes. Mais à partir de mercredi et jusqu’au 15 septembre prochain au moins, les rassemblements, réunions ou activités, organisés en présence de plus de 10 personnes, sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, même s’il s’agit d’un terrain privé, sont soumis à une autorisation préalable. En toutes circonstances les événements de plus de 5 000 personnes sont interdits sur le territoire de la République depuis le décret du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire. Pour obtenir cette autorisation, la demande doit être formulée en mairie au moins 15 jours avant la date de l’événement. Les organisateurs ont l’obligation d’y lister toutes les précautions d'hygiène et de distanciation qu’ils prévoient de mettre en œuvre lors du rassemblement qu’ils organisent. Faute d’autorisation, la manifestation est interdite.



De même, à partir de ce mercredi les rassemblements "informels" de plus de 10 personnes sont interdits sur les plages publiques, dans les espaces verts et parcs publics, sur les berges de rivière, "les aires de pique-nique et tous sites utilisés à cet usage". Et les contrevenants s’exposent à une peine pouvant aller jusqu’à six mois de prison et une amende de 1,2 million de Fcfp.



Pas de limite pour les rassemblements privés



Mais attention : si l’annonce de cette restriction sanitaire a pu créer des malentendus lundi, la réglementation sur les rassemblements ne s’applique en aucun cas aux manifestations privées (bringues, anniversaires, fêtes privées, etc.), si ces événements sont organisées dans la sphère privée et hors d’un lieu public. Pour ces manifestations il n’y a donc pas d’obligation de déclaration préalable, ni de limitation en nombre. Les cultes religieux, les événements festifs (mariages, baptêmes, etc.), qui prévoient de recevoir plus de 10 personnes, ne sont pas non plus soumis à une demande d’autorisation préalable. Ils ne sont en outre pas d’avantage limités en nombre. En revanche, il est de la responsabilité de la mairie ou du lieu de culte qui les reçoit de s’assurer du respect des mesures barrières durant la manifestation.



Le décret du 10 juillet, qui sert de socle à cette réglementation des rassemblements, en limite aussi la portée. Ainsi ne sont pas non-plus soumis à autorisation préalable, même s’ils accueillent plus de 10 personnes, les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel. De même les transports publics (avions, bus, navettes maritimes) peuvent accueillir simultanément plus de 10 personnes. Un arrêté gouvernemental fixe cependant l’obligation stricte du port d’un masque pour les usagers. Les rassemblements de plus de 10 personnes sont également autorisés, sans demande préalable d’autorisation, lors des cérémonies funéraires et dans les établissements recevant du public : écoles, marchés couverts ou non, foires-expositions à caractère temporaire, restaurants.



Au fond, si tout n’est pas interdit, les autorités sanitaires s’en remettent aussi à la responsabilité de tout un chacun. Et comme nous l’expliquait le haut-commissariat mardi :"où qu’on soit, le principe de base est le respect des mesures d’hygiène et de distanciation physique".