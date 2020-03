Ligue des nations : Automne corsé pour les Bleus, qui défieront Portugais et Croates

AFP, le 3 mars 2020 - Retrouvailles de toutes part ! Comme à l'Euro-2020, les Bleus ont hérité de grosses cylindrées pour la seconde édition de la Ligue des nations à l'automne prochain: ils défieront le Portugal et la Croatie, selon le tirage réalisé mardi à Amsterdam.

Difficile pour les Bleus de se projeter plus loin que le 16 juin prochain, date de leur entrée en lice à l'Euro contre l'Allemagne à Munich, dans un groupe F de tous les dangers avec également les Portugais comme adversaire...

Mais Didier Deschamps a bien été contraint de s'y résoudre mardi soir dans la capitale néerlandaise, avec ce tirage de la Ligue des nations, seconde édition, réalisé... six mois avant le début de ce tournoi essentiellement honorifique, qui s'étirera jusqu'en juin 2021.

Et le sélectionneur des champions du monde a été servi! Comme en finale de l'Euro-2016 au Stade de France (défaite 1-0 après prolongation), et comme en juin prochain à Budapest pour le dernier match du très corsé groupe F de l'Euro-2020, ses hommes croiseront la route de la Seleçao à l'automne.

- Des remakes -

Cristiano Ronaldo et ses partenaires ont certes connu de grandes difficultés à se qualifier pour la compétition européenne, mais ils resteront comme la première référence dans le palmarès de la Ligue des nations: à domicile en juin dernier, les joueurs de Fernando Santos avaient décroché le premier trophée honorifique de cette nouvelle compétition en battant en finale les Pays-Bas, grâce à un but de Gonçalo Guedes (1-0).

L'un des épouvantails du chapeau N.4 du tirage au sort, les vices-champions du monde croates, prennent aussi rendez-vous avec les Bleus.

Un an et demi après la finale du Mondial, remportée 4-2 par les Français, Bleus et Croates sont dans des trajectoires similaires: tous deux n'ont que peu tremblé dans leurs qualifications à l'Euro, et ont subi avant cela un petit contrecoup lors de la première édition de la Ligue des nations, les Bleus chutant face aux Pays-Bas, les Croates devant l'Espagne et l'Angleterre.

Ceux-ci auraient même initialement dû être relégués en deuxième division (Ligue B) de Ligue des nations, mais ils sont finalement restés dans l'élite, l'UEFA ayant augmenté le nombre d'équipes jouant en Ligue A pour cette seconde édition.

Il ne faudra toutefois peut-être pas patienter jusqu'à l'automne pour voir un remake de la finale de Moscou: plusieurs médias évoquent des discussions bien avancées pour l'organisation d'un match de préparation à l'Euro début juin entre la France et la Croatie. - Un enjeu minime - Enfin, les Bleus héritent aussi de la Suède, qualifiée pour l'Euro-2020 sans trop de soucis, et qui reste sur une victoire face aux Français (2-1) en qualification pour le dernier Mondial, à Stockholm en 2017.

De belles affiches en perspective dans ce groupe de quatre cadors qui s'affronteront en matches aller-retour entre septembre et novembre. Mais peu d'enjeu, mis à part le titre honorifique de vainqueur de la compétition, dont la première édition a été remportée par le Portugal. Celui-ci sera décerné en juin 2021, au terme d'une phase finale à quatre. Seule une première place de groupe offrira aux Bleus leur billet pour ce "Final Four", tandis qu'en cas de décevante 4e place, il faudra évoluer en deuxième division, la Ligue B, lors de la troisième édition (2022-2023).

Petite précision qui rajoute un peu de sel à la compétition: dans l'éventualité d'un parcours catastrophique en éliminatoires du Mondial-2022, les Bleus pourraient, en cas de bons résultats en Ligue des nations et en fonction des performances des autres nations, se voir offrir une seconde chance de voir le Qatar en étant repêchés puis reversés dans les barrages de la zone Europe.

Le tirage au sort, organisé dans la foulée du Congrès ordinaire de l'UEFA, n'a pu échapper aux interrogations concernant l'intensification de l'épidémie de coronavirus. Ainsi, les délégations des sélections ont été minimalistes, certaines décidant même de ne pas envoyer sur place leur sélectionneur, comme celui de l'Ecosse Steve Clarke, qui joue à la fin du mois un barrage de qualification à l'Euro.