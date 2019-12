Ligue des champions OFC : Vénus affrontera Auckland City

Une première pour Tiare Tahiti



L’AS Tiare Tahiti, qui participera à cette compétition pour la première fois, se déplacera en Nouvelle-Calédonie pour rencontrer l’AS Magenta, finaliste de la Ligue des champions OFC 2019, le vainqueur de la S-League des Iles Salomon et la deuxième équipe de la phase qualificative précitée.



Dans le Groupe A , on retrouvera les champions en titre Hienghène Sport, le club Eastern Suburbs de Nouvelle-Zélande, le Galaxy FC de Vanuatu et l’équipe hôte, Hekari United de Papouasie Nouvelle-Guinée.



Les matchs du Groupe B se joueront au Vanuatu entre les équipes suivantes : Les Malampa Revivors, Lae City FC de Papouasie Nouvelle-Guinée, le Lautoka FC de Fidji et le deuxième de la S-League des Iles Salomon. Les matchs de Groupes C et D joueront entre le samedi 29 février et dimanche 8 mars 2020.