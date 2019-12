Ligue 1, le statu quo

Abel Terevaura, coach adjoint de Tiare Tahiti



Quelle est ton analyse du match ?



" C'était un beau match. Bravo à Dragon qui a bien joué. Notre objectif était d’obtenir les quatre points. C'est dommage pour nous, même si on est bien revenu. On a manqué de concentration en première mi-temps, on s’est fait surprendre. "



Cela a mieux fonctionné en deuxième mi-temps ?



"Oui, je leur avais dit que le plus important était de marquer le premier but. Ils ont bien continué en revenant à 2-2, malheureusement, il y a eu beaucoup d’occasions ratées, on a manqué de lucidité devant le but et on doit donc se contenter de ce match nul. On a tout donné, l’arbitrage n’a pas été dans notre sens, c’est comme ça, on y peut rien. Vivement la semaine prochaine, en espérant que l’on puisse continuer comme on a joué cette deuxième mi-temps, surtout que ce sera contre Vénus, un gros morceau. "