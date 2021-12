Ligue 1 : Dragon leader à la trêve

Tahiti, le 19 décembre 2021 - Grâce à une victoire arrachée samedi en fin de match face à l'Olympic Mahina, Dragon conserve la tête de la Ligue 1 à la trêve. Tefana, fort de sa belle victoire face à Pueu (6-1), occupe une surprenante deuxième place au classement à égalité de points avec le club de Titioro. Vénus de son côté, avec encore un match en retard, complète le podium de la Ligue 1 et Pirae, avec des retraits de points, est éjecté du podium.



Dernière journée de Ligue 1, ce week-end, avant la traditionnelle trêve de Noël. Une sixième journée de championnat qui a bien failli coûter cher au leader, Dragon, qui recevait samedi sur son terrain de Titioro l'Olympic Mahina. Une rencontre a priori largement à la portée des hommes d'Efrain Araneda. Sauf que ces derniers ont eu du mal à s'exprimer et ont dû attendre la fin de match pour finalement prendre l'avantage au score, grâce à un but de François Mu à la 88e. Service minimum donc pour la meilleure attaque du championnat, mais une nouvelle victoire, la cinquième cette saison, qui permet à Dragon de conserver sa place de leader à l'heure des vacances.

Tefana surprenant deuxième Et derrière le club de Titioro ça pousse fort, avec notamment Tefana. Vendredi, les jaunes de Faa'a avaient rendez-vous sur leur terrain de Puurai avec une formation de Pueu qui avait embêté Vénus lors de sa dernière sortie. Mais face à Tefana, l'équipe de la Presqu'île n'a rien pu faire. Au quart d'heure de jeu, Jean-Claude Chang Koei Chang ouvrait la marque pour Tefana avant d'être imité à la demi-heure par son capitaine Viritua Tiaiho (2-0). Au retour des vestiaires, Tearii Labaste a accentué l'avance du club de Faa'a, avant que Raimana Tetuanui ne réduise la marque pour Pueu (3-1). Puis dans la dernière demi-heure, les vagues jaunes se sont enchaînées. Jean-Claude Chang Koei Chang, pour un doublé, Brian Le Brun et Honoura Maraetefau ont parachevé le beau succès de Tefana sur le score de 6-1. Une victoire qui permet à Tefana d'occuper la place de dauphin à égalité de points avec Dragon.

Vénus sur le podium, Pirae pénalisé Tefana donc surprenant deuxième. Le double champion en titre, Pirae, se retrouve à la trêve expulsé du podium. Si sur le terrain, les orange ont signé six victoires en autant de rencontres, dont la dernière samedi face à Excelsior (8-1), la formation de Naea Bennett s'est bien vue retirer quatre points par la Fédération tahitienne de football après avoir fait jouer des joueurs en Ligue 1 et en Ligue 2 au cours de la même journée. Conséquence directe au classement, au lieu de se retrouver avec 24 points au compteur, Pirae en est à 20 et occupe la quatrième place au classement.



Devant les orange, Vénus, qui a signé vendredi un large succès face à Mataiea (12-0) avec notamment un quintuplé pour le capitaine Teaonui Tehau rien qu'en première mi-temps. Une nouvelle victoire qui permet au club de Mahina de s'installer provisoirement à la troisième place, avec encore un match de retard à disputer.



Dans les autres rencontres du week-end en Ligue 1, dans le choc de Moorea, Tiare Tahiti l'a emporté face à Temanava (1-0) et Central et Tamarii Punaruu se sont neutralisés sur le score de 1-1. Place désormais aux vacances.



Rédigé par Désiré Teivao le Dimanche 19 Décembre 2021 à 14:56 | Lu 569 fois