Ligue 1 : Dragon, Pirae, Pueu et Vénus vers les playoffs

Tahiti, le le 20 mars 2021 – Quatre équipes ont assuré leur place en playoffs à l'issue de la 11ème journée de Ligue 1. Grâce à leur victoires respectives ce weekend, l'AS Dragon, l'AS Pirae, l'AS Pueu et l'AS Vénus ont validé leur ticket pour les playoffs. A l'inverse, en bas de tableau, l'AS Excelsior, l'AS Arue et l'AS Mataiea disputeront eux les playdown pour éviter la descente en Ligue 2.



Le tableau des playoffs pour 1a Ligue 1 s'est dessiné un peu plus, ce week-end, à l'issue de la 11ème journée de championnat. Grâce à leur succès respectif, l'AS Dragon, l'AS Pirae, l'AS Pueu et l'AS Vénus, les quatre premiers du classement, sont définitivement assurés de disputer les playoffs qui concerneront les sept meilleures équipes de la phase régulière.



Dragon, leader invaincu, a signé, samedi, sa huitième victoire de la saison face une équipe de l'AS Tiare Tahiti complètement méconnaissable. Score finale 5-0 pour les hommes d'Efrain Araneda, grâce notamment à des doublés de François Mu et de Denji Kaiha. L'enjeu désormais pour le club de Titioro est d'assurer la première place du championnat. La place de leader qui se jouera le week-end prochain lors du choc face à Pirae. Le champion en titre, défait lors de la dernière journée par Pueu, a pour sa part disposé de l'AS Manu Ura sur le score fleuve de 8-2. Pour son retour sur les pelouses, Sylvain Graglia s'est offert un doublé. Tamatoa Tetauira, recrue phare du club orange lors du mercato de janvier, a également inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs.



Pueu a également signé un large succès ce week-end. Victoire 8-1 pour les joueurs de Franck Papaura face à l'AS Mataiea. L'équipe de la Presqu'île qui a donc conservé sa troisième place de Ligue 1. L'AS Vénus, suivant de Pueu au classement, s'est fait peur face à l'AS Tefana. Les hommes de Samuel Garcia on en effet concédé l'ouverture du score, avant de renverser leurs adversaires. Manuarii Shan a d'abord permis à son équipe de revenir à égalité, avant que l'inévitable Teaonui Tehau ne vienne donner l'avantage au club de Mahina à la demi-heure de jeu. Le score n'a plus bougé, et Vénus l'a donc emporté 2-1.



Six équipes pour trois places



Si Dragon, Pirae, Pueu et Vénus sont assurés de disputer les playoffs, trois tickets doivent encore être distribués. L'AS Central, l'AS Tiare Tahiti et l'AS Manu Ura sont les formations les mieux placées pour compléter le tableau. Derrière l'AS Tefana, l'AS JT et l'AS Olympic Mahina ne sont pas encore hors courses. Les jaunes de Faa'a et l'OM ont notamment deux matchs en retard par rapport à leurs adversaires directes.



Concernant le bas du tableau. L'AS Excelsior, l'AS Arue et l'AS Mataiea, respectivement dernier, avant-dernier et 11ème de Ligue 1, sont définitivement assurés de disputer les playdowns qui concerneront les six plus mauvaises équipes de cette saison.