Lifting en cours à Matira

Bora Bora, le 9 octobre 2020 – La rénovation des structures d’accueil et sanitaires de la plage de Matira, a débuté avec un budget avoisinant les 50 millions de Fcfp.



La perle du Pacifique, Bora Bora, est considérée comme l’un des endroits les plus romantiques au monde. La commune a parié sur l’hôtellerie de luxe qui étale ses fameux bungalows sur pilotis tout en sachant préserver sa riche vie marine et des eaux turquoise impressionnantes. Chaque hôtel entretient sa plage de sable blanc. Ainsi, la seule plage publique de sable blanc, celle de Matira, située à la pointe sud de Bora Bora, considérée comme l'une des plus belles plages de la Polynésie française, demeure, tout au long de l’année, calme et accueillante. Le site attire un mélange de locaux et de touristes.



Un seul jour, tous les ans, à la même période, en novembre, la plage est noire de monde puisqu’elle accueille des centaines de personnes présentes pour la dernière étape et arrivée de la célèbre course de pirogue, Hawaiki Nui Va’a. Dans le but d’améliorer la sécurité et les conditions d'accueil, le maire, Gaston Tong Sang, soutenu par son conseil municipal, a décidé d’entreprendre des travaux de rénovation du bâtiment sanitaire ainsi que du fare pote'e de Matira.



Les travaux du fare pote'e et de la clôture se chiffrent à 17 millions de Fcfp et consistent, notamment, en la réfection de la toiture en pandanus, en l'installation d'une clôture et de nouveaux éclairages sur l'ensemble du site. Une enveloppe de 30 millions de Fcfp a été allouée pour la rénovation complète des sanitaires qui étaient vétustes, datant d’une vingtaine d’années. Tamuera Ieremia, chef de service du génie civil de la commune, se souvient : "Les premières toilettes ont été construites par le comité du tourisme puis, pour les Championnats du monde de va’a, en 2002. Le GIP –groupe d’intervention polynésien– a construit le fare pote'e et d’autres toilettes. Ça commençait à être vieux maintenant, dix-huit ans après. Matira est un site touristique et se doit de rester accueillant. Ces rénovations sont une très bonne décision."



À la réouverture, les sanitaires entièrement rénovés il y a peu, feront l'objet d'un nettoyage quotidien à l'instar des sanitaires publics de Vaitape. Dans l'attente, la commune s'excuse auprès de la population pour la gêne occasionnée et la fermeture nécessaire du site jusqu'à la fin des travaux pour une durée approximative d'un mois.