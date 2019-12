Lie en argent, Charles en bronze

Réaction de Maiti Charles : “Cette compétition est pour nous la plus grosse de l'année. Les Worlds “no gi”, c’est l'événement le plus attendu pour tous ceux qui aime combattre sans le kimono. On a essayé à la salle de s'entraîner trois mois à l'avance mais je pense qu'il faut qu’on pousse nos entraînements encore plus. Ici, les mecs sont des machines et le jiu-jitsu a vraiment évolué. Le “jeu” a également beaucoup évolué. Nous n’étions pas moins de six Tahitiens inscrits à cette compétition.” SB