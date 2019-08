Librairies, l’épilogue d’une époque

Deux librairies qui ferment, ce n’est pas une bonne nouvelle pour les éditeurs ?



“Evidemment, ce n’est pas très bien accueilli. Voir une librairie qui ferme, c’est toujours très triste. En particulier pour les acteurs du livre, mais moi je pense aussi pour l’ensemble de la société. Le livre est un outil important. Je pense que tout le monde a la mesure de ça. C’est malheureux, alors que le gouvernement vient de supprimer la TVA sur les livres justement pour essayer de soutenir le secteur, que ces fermetures arrivent maintenant. Après, la librairie Klima, elle a plus de 80 ans. Et je pense qu’ils ont aussi évidemment raison de penser à eux et d’arrêter de travailler à partir d’un certain âge. La librairie Archipels aussi, c’était un monument.”



Ces fermetures, cela fait toujours moins de livres en vente ?



“Evidemment, les éditeurs sont tristes. Après, il y a peut-être aussi aujourd’hui moyen d’avoir accès aux livres. Je pense notamment aux grandes surfaces qui sont assez mobilisées. Il y a toujours deux librairies qui vont continuer à fonctionner (Office One et Odyssey, NDLR). Maintenant, il faut aussi se poser des questions. Pourquoi ces librairies ferment ? Est-ce que c’est à cause d’Internet ? Je ne crois pas trop, mais les gens l’avancent. C’est triste, c’est sûr. Mais le livre me semble être un secteur assez dynamique en Polynésie ces dernières années. Alors est-ce qu’ils ont eu du mal à traverser cette période de crise qu’on a connue. C’est peut-être une réalité.”



Vous êtes inquiets pour le secteur ?



“En tant qu’éditeurs, on se rend compte que ça fonctionne quand même. C’est un secteur compliqué, c’est sûr. Tous les éditeurs font ce métier par passion. Ce n’est pas le secteur dans lequel on a les plus grands espoirs de bénéfices, c’est évident… Mais à la fois il y a de plus en plus de livres qui sortent. Alors ce n’est peut-être pas forcément une bonne chose, mais c’est une réalité. Ça veut dire qu’il y a des gens qui y croient. Et on ne peut que leur souhaiter d’exister longtemps.”