Liban: le Hezbollah dit affronter "à bout portant" l'armée israélienne dans un village frontalier

Beyrouth, Liban | AFP | jeudi 24/10/2024 - Le Hezbollah pro-iranien a dit affronter "à bout portant" jeudi l'armée israélienne dans un village du sud du Liban frontalier d'Israël, qui mène des incursions depuis plus de trois semaines dans le secteur.



Dans un communiqué, le mouvement libanais a déclaré que ses combattants affrontaient les troupes israéliennes "à bout portant à Aïta al-Chaab avec des armes automatiques et des missiles".



Le Hezbollah a également annoncé avoir détruit un char israélien, après une annonce similaire plus tôt jeudi matin.



Selon une source proche du Hezbollah, Aïta al-Chaab est une des localités qui ont été les plus violemment bombardées depuis que s'est ouvert le front dans le sud du Liban en octobre 2023, le Hezbollah bombardant le nord d'Israël en soutien à son allié le Hamas palestinien à Gaza.



Selon cette source, les forces israéliennes n'ont pas encore réussi à consolider leur percée dans les nombreux villages de la frontière, dont Aïta al-Chaab, où ils tentent de progresser.



Dans ce village, l'armée israélienne a dynamité plusieurs maisons ces derniers jours, selon l'Agence nationale d'information libanaise Ani qui a fait état de violents combats à l'aube jeudi.



"Des hélicoptères ennemis ont atterri sur place à cinq reprises" pour évacuer les victimes des combats à Aïta al-Chaab et dans le village voisin de Ramia, a précisé l'Ani.



A Aïta al-Chaab, des images de l'AFPTV ont montré à la mi-octobre le drapeau israélien hissé au-dessus du réservoir d'eau qui approvisionne le village.



"L'ennemi n'a été en mesure de contrôler totalement ou de s'installer dans aucun village", avait toutefois déclaré lors d'une récente conférence de presse le député du Hezbollah, Hassan Fadlallah.



Selon lui, Israël "détruit, filme et s'enfuit".



Lundi, la chaîne panarabe qatarie Al-Jazeera avait de son côté diffusé des images montrant des chars israéliens aux abords du village.



Dans le sillage de sa campagne de bombardements visant les fiefs du Hezbollah à travers le Liban, l'armée israélienne mène depuis le 30 septembre des opérations terrestres dans le sud du pays.



Elle dit vouloir neutraliser le Hezbollah, avec qui il est entré en guerre ouverte le 23 septembre, pour permettre le retour dans le nord d'Israël des personnes déplacées des mois de tirs transfrontaliers.



C'est depuis Aïta al-Chaab que des combattants du Hezbollah avaient capturé deux soldats israéliens en juillet 2006, déclenchant un conflit dévastateur d'un mois contre les fiefs du Hezbollah dans le sud du Liban et dans la banlieue sud de Beyrouth.