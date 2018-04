Lia, la gagnante de Nescafé Star 2017, sort son premier single

Et c’est une déclaration d’amour à son île natale, portée par un rythme dynamique aux influences pop et funk qui nous embarque dès les premières notes au son du ukulele ! Pour son premier single, Lia s’est entourée d'artistes de renom. On peut retrouver Tamatoa Kautai, qui a écrit et composé spécialement pour la jeune lycéenne, la chanson "Girl from Tahiti". Bruno Demougeot et Roger Tetuanui, respectivement chef d’orchestre et guitariste de Nescafé Star, ont également participé à ce disque, en travaillant sur les arrangements, le mixage et en organisant les chœurs.