Lhostis attaque l'IKA en justice

Parole à Théo Lhostis



Lors de l’édition 2018 la Coupe du monde de kite foil, vous avez été victime d’un accident ?



« Oui, l’année derrière, à la même période, j’étais en Chine pour cette compétition. J’ai eu un très grave accident durant la deuxième étape à Pingtan. L’organisateur de cette compétition, un dirigeant de IKA Formula Kite, m’a percuté de plein fouet avec son jet ski, alors que la course n’était pas encore lancée. J’ai perdu connaissance et ai failli me noyer. J’ai été réanimé sur la plage. J’ai perdu connaissance pendant plus de 30 minutes. Après ça, je suis resté bloqué en Chine 20 jours avec un pneumothorax. »



Pourquoi boycotter l’épreuve 2019 ?



« Si je suis très en colère aujourd’hui, c’est parce que cette personne n’a pris aucune nouvelle de mon état de santé, ni au moment de l’accident, ni pendant les mois qui ont suivi. C’est, pour moi, un comportement humainement inacceptable. C’est aussi parce que je suis resté trois mois en convalescence sans pratiquer de kite, je n’ai donc pas pu honorer mes engagements avec mes sponsors. »



Un dernier mot ?



« Je demande réparation pour tout le mal que j’ai subi, ce qui me paraît normal. Ils se permettent encore d’utiliser mon image pour faire la promotion de cette compétition, c’est juste honteux. Je suis au fenua pour quelques temps et je compte bien en profiter pour revenir plus fort. »