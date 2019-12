"Let the magic begin" à la galerie Winkler

TAHITI, le 13 décembre 2019 - Pour clôturer l’année la galerie Winkler invite ses artistes à exposer sur un thème libre. Une occasion pour les visiteurs de jeter un œil sur l’année qui se termine et de prendre le pouls de celle qui s’annonce.



La dernière exposition à la galerie Winkler n’a pas de thème particulier. Elle s’intitule cette année "Let the magic begin". " C’est un peu une fête pour terminer l’année ", résume Vaiana Drollet de la galerie. Libre à chacun de créer selon sa seule inspiration.



Ils sont 19 à donner le ton de la collection dont Clavé, Bruno Curet, Cronos, Michèle Feltrin, Komosulo, Olivier Louzé, Erhard Lux, Mov., Peter Owen, Pascale Taurua... Chacun propose deux voire trois œuvres en moyenne.



Ce dernier rendez-vous chez Winkler réunit les artistes actifs de l’année. " Il donne l’occasion de voir un peu ce qui s’est fait ces derniers mois, c’est assez représentatif ", affirme Vaiana Drollet.



D’après elle, 2019 a été une année " exceptionnelle ", " très positive ", " avec une bonne énergie ". L’activité a été dynamique, l’intérêt pour l’art est croissant, il revient. " On sent que les gens sont friands, ils suivent ce qui se passent ici ".



" Et du coup, tout suit ". Les artistes créent, ils sont encouragés par une clientèle fidèle et bien présente. Ils sont inspirés, se laissent aller, osent expérimenter.



Cette perception est générale, elle vaut pour tous les courants, les types d’art et univers, urbain, classique, contemporain…, pour toutes les formes de productions et tous les créateurs, qu’ils soient plus ou moins expérimentés.



Let the magic begin est aussi l’occasion de découvrir de nouveaux artistes qui devraient s’inscrire dans le paysage culturel de l’année à venir. " On sent quelques tendances ."



Parmi les nouveaux venus se trouve Tuatahi. Il est officiellement présenter cette fin d’année même s’il a déjà montré quelques toiles. Ses œuvres se vendent à peine dévoilées.



Il y a par ailleurs Taina Perolini et ses photomontages. Ils sont installés dans la vitrine de la galerie et l’un d’eux a été utilisé pour réaliser l’affiche de l’exposition.