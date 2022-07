Lésés dans deux matières, des lycéens réclament leurs "bonnes" notes

Tahiti, le 11 juillet 2022 - Les élèves de la classe de 1re B du lycée Samuel-Raapoto de Arue ont constaté qu'il leur manquait deux points par rapport à leur moyenne générale de l'année dans deux matières, alors que le baccalauréat prend en compte le contrôle continu des classes de première et terminale. Leurs parents ont adressé des courriers au vice-rectorat demandant le rétablissement de leurs notes conformément à leur bulletin scolaire, mais ces courriers sont restés lettres mortes. Les élèves entendent se réunir devant le vice-rectorat, ce mardi matin.



Les élèves de la classe de 1re B du lycée Samuel-Raapoto de Arue sont remontés. Et leurs parents aussi. En consultant leurs relevés de notes dans Cyclades –une application nationale qui gère les examens– ils ont constaté, par rapport à leur bulletin scolaire, qu'on leur avait retiré à tous deux points sur leur moyenne générale de l'année dans deux matières : histoire-géographie et enseignement moral et civique. Le contrôle continue en première et en terminale comptant pour 40% de la note finale du baccalauréat.



Les parents d'élèves ont d'abord cru à une erreur et ont écrit, la semaine dernière, au bureau des examens puis au vice-rectorat. Ils n'ont jusqu'à présent obtenu aucune réponse. Entre-temps, selon une parent d'élève contactée par Tahiti-Infos, une personne au vice-rectorat aurait expliqué à la direction du lycée Samuel-Raapoto que la modification des notes était due à une harmonisation en commission.



Une explication qui ne satisfait pas ces élèves, ni leurs parents. “C'est un manque d'équité. Sur quoi ils se basent pour baisser les notes, par rapport à qui, par rapport à quoi ?”, s’agace cette mère d'élève. “Ils ont bossé comme des malades. On peut dire que c'est une bonne classe. Mais même ceux qui avaient des moyennes limites, on leur a enlevé deux points aussi…” L'incompréhension est d'autant plus grande que l'harmonisation a été faite par le bas. “Il y a eu des scandales en France liés à l'harmonisation des notes par le haut, mais on n'a jamais vu qu'on baissait la moyenne des gosses ! Sans doute que la classe était trop forte pour eux. Mais on ne sait pas. Ils ne nous répondent pas ! Certains parents vivent ça comme un dénigrement du travail de leur enfant durant toute l'année. Ça discrédite aussi les professeurs de ces matières.”



Les parents d'élèves ont de nouveau adressé un courrier, ce lundi, au vice-rectorat, avec en copie la ministre de l'Éducation, Christelle Lehartel, le bureau des examens et le lycée, dénonçant “une démarche contraire à l'éthique et totalement irrespectueuse”. Ils demandent “le rétablissement des notes des élèves de la classe, conformément à celles de leur bulletin scolaire”. Le lycée qui, selon cette parent d'élève, est également surpris par cette décision, aurait lui aussi écrit au vice-rectorat. Ce dernier est resté injoignable ce lundi.



De leur côté, les élèves ont décidé de se réunir ce mardi matin, à 9 heures, devant le vice-rectorat pour tenter de se faire entendre.