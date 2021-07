Tahiti, le 26 juillet 2021 – À l'occasion de la venue du président de la République en Polynésie française, l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours a tenu à rétablir la vérité, non sans une touche d'humour. Ce sont eux les "vrais" mormons de Macron et non les jeunes conseillers politiques du chef de l'État.



L'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours a tenu à attirer l'attention sur une anecdote pour le moins originale à l'occasion de la visite du président de la République en Polynésie française. "Un groupe de jeunes conseillers politiques avait été surnommé 'les mormons de Macron' lors de son ascension à la présidence en 2017". Ce groupe de jeunes, il s'agit de Benjamin Griveaux, Sibeth Ndiaye, Ismaël Emelien, Jean-Marie Girier, Stéphane Sejourné, Sylvain Fort, Julien Denormandie et Arnaud Leroy. Surnommés ainsi pour leur engagement, soutien et loyauté auprès d'Emmanuel Macron lors de sa victoire aux présidentielles de 2017, ils ne sont évidemment pas de véritables mormons, et pas si fidèles que ça quatre ans plus tard. Actuel ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Julien Denormandie est le seul rescapé à l'Élysée de cette troupe de "mormons macronistes".



"Sachant qu'en Polynésie française un habitant sur dix est membre de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers Jours, il y a de fortes chances que le président rencontre de vrais membres", s'amuse l'Église. "Avec ce clin d'œil, nous ne doutons pas un instant qu'il aura l'opportunité de rencontrer de vrais "mormons" en Polynésie française, compte tenu du ratio des membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours au fenua". Arrivé samedi en Polynésie française, il semble donc fort probable que le chef de l'État français ait déjà salué un authentique mormon. Cette fois-ci un fidèle de Jésus-Christ et non un conseiller politique.