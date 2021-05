Les vols vers Hao suspendus depuis jeudi

Tahiti, le 28 mai - Les vols commerciaux en direction de l'atoll de Hao sont momentanément suspendus par mesure de sûreté, en raison d'une panne camion de pompiers de l’aéroport de l’île.



"Il sont en train de chercher. Le camion des pompiers démarre, mais il n'avance pas et ne recule pas", explique Iseult Butcher, la tāvana de Hao. Un panne électronique croit savoir la mairesse. Depuis jeudi matin tous les vols Air Tahiti à destination de cet atoll du centre-est des Tuamotu sont suspendus en raison d'un problème de sûreté causé par la panne du camion de pompiers de l'aéroport de l'île. "Sans camion de pompier, aucun avion ne peut se poser sur Hao". Conséquence : En raison de la suspension des vols en ATR, les équipes techniques de la Direction de l’aviation civile ne peuvent également pas être acheminées sur place pour la réparation du camion. Deux mécaniciens locaux s'activent en attendant pour tenter de remédier de manière autonome à cet inconvénient technique.



Un premier vol attendu sur place jeudi vers 10 heures a dû stopper sa desserte en escale à Hikueru. Le prochain vol est prévu à l'arrivée dimanche à 9h40. Et pour la tāvana "il faut trouver rapidement une solution : on ne peut pas rester sans avion". Un communiqué du gouvernement assure vendredi que "la direction de l’Aviation civile met tout en œuvre, actuellement, pour trouver une solution, le plus rapidement possible, à cette situation".