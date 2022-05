Les volontaires du RSMA présentés au drapeau

Tahiti, le 1er mai 2022 - Une cérémonie de présentation au drapeau des volontaires du Service militaire adapté a été organisée jeudi soir à la caserne de Arue.



Le chef des subdivisions administratives des îles Sous-le-vent et des îles du Vent, Guy Fitzer, a assisté jeudi à la cérémonie de présentation au drapeau des volontaires stagiaires du Régiment du service militaire adapté de Arue, rattachés aux promotions des mois de mars et avril 2022. Sous la responsabilité du Colonel Fabrice Avenel, chef de corps du Régiment du Service Militaire Adapté de Polynésie française (RSMA-Pf), la cérémonie militaire s’est tenue en présence des autorités de l’État et du Pays, des familles et des proches des nouvelles recrues.



Les volontaires du RSMA-Pf ont défilé sur la place d’armes du régiment dans l’enceinte du quartier lieutenant-colonel Broche lors de cette cérémonie. Les volontaires ayant terminé leur formation initiale, ils s’apprêtent désormais à être affectés au sein des différentes filières de formation du RSMA. Cet événement solennel correspond à la première cérémonie militaire des marsouins et marque la fin de leur formation initiale militaire.