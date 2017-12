Les voix de Moana auprès des enfants hospitalisés

Moana ou Vaiana ?

Hinano Murphy, responsable de l’équipe de doublage du dessin animé : "La version tahitienne s’appelle Moana et non Vaiana, même si je respecte qu’on le nomme ainsi en France ou dans d’autres pays. En réalité, Vaiana signifie en tahitien 'demeurer dans la grotte', or dans le film on parle de découverte de l’océan, on va donc employer le nom 'Moana'."