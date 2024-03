Les voiliers contraints dans le lagon de Fakarava

Tahiti le 27 mars 2024. Le gouvernement poursuit sa politique de restriction de circulation et de mouillage des voiliers. L'atoll de Fakarava dispose désormais de nouvelles règles en la matière.





Depuis plusieurs années, l’atoll de Fakarava est un lieu de prédilection tant pour les plaisanciers que pour les acteurs du tourisme nautique et de croisière. Son vaste lagon et ses passes remarquables sont un pilier essentiel du développement du tourisme « bleu » en Polynésie française. Face à l'accroissement du trafic maritime et aux conflits d'usage constatés, notamment entre les navires de croisière et de cabotage, un arrêté régulant le mouillage des grands navires (de plus de 90 mètres de longueur) a été adopté en 2018.

Afin de compléter ces dispositions, en étroite collaboration avec la municipalité et en cohérence avec les réglementations en vigueur dans d'autres îles et communes de Polynésie française, le Conseil des ministres a approuvé un arrêté visant à garantir la sécurité de la navigation et du mouillage dans le lagon de Fakarava pour les navires allant jusqu’à quatre-vingt-dix (90) mètres de longueur.

Les principales dispositions de ce texte sont les suivantes :

• Interdiction du mouillage des navires de plus de 10 mètres dans les eaux intérieures de l'atoll sauf dans les zones dédiées ou en cas de force majeure ou de mission de service public ;

• Interdiction de circulation des navires sous-marins en immersion dans la passe de Tumakohua, sauf autorisation de la Direction Polynésienne des Affaires Maritimes (DPAM) après consultation de la commune ;

• Création de trois catégories de zones en fonction de la longueur des navires : moins de 20 mètres, de 15 à 25 mètres et de 20 à 90 mètres ;

• Création de 6 zones destinées à accueillir des navires de plaisance (jusqu’à 20 ou 25 mètres selon le cas de figure) et de 3 points de stationnement pour les yachts (jusqu’à 90 mètres) ;

• Durée de séjour limitée à 48 heures, sauf deux zones situées près du village de Rotoava où la durée de séjour est portée à 1 semaine ;

• Limitation du nombre maximal de navires autorisés dans chaque zone ;

• Interdiction d'usage des apparaux du navire (ancre) lorsque des installations appropriées (bouée, corps-morts) sont disponibles ;

• Dispositions particulières visant à prévenir la pollution et renforcer la protection de l'environnement.

Enfin, cet arrêté rappelle l'obligation d'informer la DPAM en cas de découverte d’une épave ou d’un navire abandonné et précise les sanctions encourues en cas d'infraction ainsi que les autorités habilitées à les constater.