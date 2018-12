Les vœux de Gaston Tong Sang aux Polynésiens

PAPEETE, le 31 décembre 2018. Le président de l'assemblée, Gaston Tong Sang, a adressé ses vœux aux Polynésiens. Les voici ci-dessous en intégralité.





« Chers amis, chères familles de Polynésie,



L’année 2018 a été marquée par le renouvellement intégral de notre assemblée, qui a vu l’émergence d’une majorité forte, dynamique, unie derrière son président - celui de tous les Polynésiens - M. Edouard FRITCH.



Les hommes et les femmes qui la composent, sont, depuis leur entrée en fonction, au travail et en ordre de marche, aux côtés du gouvernement et au service de la population.



Notre assemblée est l’émanation de toutes les sensibilités politiques, et la diversité d’opinion enrichit et nourrit le débat démocratique. Je veux ici saluer les convictions de nos collègues de l’opposition qui, de manière responsable et constructive, participent au débat législatif. Je suis très reconnaissant pour le respect mutuel que nous savons montrer les uns pour les autres



L’année 2018 est aussi celle qui a vu l’annulation de la condamnation de Pouvanaa a Oopa. L’innocence reconnue du Metua a fait l’unanimité au sein de la classe politique et de la population toute entière. Cette décision historique a démontré notre capacité, à dépasser nos différences et à nous unir autour d’une seule et même cause.



Dans cette Polynésie aussi grande que l’Europe, où s’entremêlent cultures polynésienne, chinoise ou occidentale, c’est cette unité qui doit prévaloir et guider chacune de nos actions.



En cette période, mes pensées vont d’abord à nos concitoyens les plus vulnérables, aux personnes seules, isolées, vivant dans la précarité, aux familles frappées par le deuil ou la maladie. À tous ceux-là, j’adresse mes encouragements les plus sincères et mes pensées les plus affectueuses.



Le consommation d'alcool et de drogue, les conduites à risque et abusives sont à l'origine de nombreux drames qui plongent nos familles dans le désarroi et fragilisent l'équilibre de notre société. Chacun d'entre nous doit se montrer prudent et adopter des comportements responsables.



À l’aube de cette année 2019, je vous souhaite, mes chers amis, tous mes vœux de santé, de bonheur et de prospérité. Que les joies de l'année passée illuminent l'année à venir. Je formule le souhait que vous soyez tous entourés de l’affection des êtres qui vous sont chers et qu’à votre tour vous partagiez cette affection sans modération.



Que cette nouvelle année voie aboutir tous vos projets, tous nos projets, et se concrétiser toutes nos espérances.



Bonne et heureuse année 2019 ! »