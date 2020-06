Les vétérans en force sur le 5000 mètres

Tahiti, le 28 juin 2020 - Teva Poulain, 36 ans, a remporté samedi à Punaruu les championnats de Polynésie du 5 000 mètres en signant un chrono de 16'58. Ce dernier a devancé un autre vétéran Teiva Izal, deuxième, et Killian Barracosa, premier sénior, a complété le podium de la course chez les hommes. Du côté des dames Sophie Bouchonnet l'a emporté en 20'31, devant Guenaelle Rauby et Hinarii Moux.



Les coureurs de fond avaient rendez-vous samedi au stade de Punaruu pour les championnats de Polynésie du 5 000 mètres, première compétition post-confinement organisée par la Fédération d'athlétisme de Polynésie française (FAPF), et également la dernière compétition de la saison sur piste.



Sur la ligne de départ une cinquantaine d'athlètes avaient répondu présents. Chez les hommes si Benjamin Zorgnotti, grandissime favori, était absent pour cause de blessure, d'autres références de la course à pied comme Teva Poulain, Thomas Lubin, Teiva Izal ou encore Delbi Villa-Gongora étaient là. Chez les dames, pas d'Elodie Menou ou de Sophie Gardon, mais Sophie Bouchonnet, sacrée championne de Polynésie de cross-country en janvier dernier, était bien présente de même que Guenaelle Rauby.



Poulain parti un tour trop tôt



Comme attendu chez les hommes Lubin, Poulain, Izal, Villa-Gongora ont pris immédiatement les rênes de la course, avec Killan Barracosa dans leur sillage. Le quintet de tête ne va plus se lâcher jusqu'à l'avant-dernier tour de piste, et l'accélération fulgurante de Teva Poulain qui a réussi à lâcher tous ses adversaires. Sauf que les commissaires de course ont annoncé le dernier tour, un tour trop tôt. "Je n'avais pas pris ma montre aujourd'hui, je voulais courir au feeling. Je m'étais dit que j'allais partir en sprint quand la cloche allait sonner pour annoncer le dernier tour. Quand je suis arrivé sur la ligne on m'a dit qu'il y avait encore un tour, et j'ai fini la course au mental", a indiqué l'intéressé à l'issue de la course. Teva Poulain va serrer les dents, et va réussir à conserver son avance, et il franchit finalement la ligne d'arrivée après 16'58 de course. Teiva Izal a terminé deuxième, et Killan Barracosa a complété le podium chez les hommes, et se classe ainsi premier sénior derrière les deux vétérans.



Chez les dames pas de surprise, avec la victoire de Sophie Bouchonnet en 20'31. Elle a devancé de près d'une minute Guenaelle Rauby, deuxième, et de plus deux minutes Hinarii Moux, qui s'est classée première en sénior.



Les coureurs ont désormais rendez-vous le 4 juillet pour les championnats de Polynésie du 10 kilomètres.