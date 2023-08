Les velléités d'acquisition de la Brasserie en stand-by à l'APC

Tahiti, le 3 juillet 2023 - L'autorité polynésienne de la concurrence a rendu plusieurs décisions en fin de semaine dernière. Parmi elles, deux décisions de compléments d'études concernant des investissements voulus par la Brasserie de Tahiti.





“Aujourd'hui, dès que quelque chose est à vendre, la Brasserie est dessus”, confiaient récemment des investisseurs locaux à Tahiti Infos lors d'un rendez-vous professionnel. Et les décisions de l'Autorité de la concurrence (APC) sont là aussi pour le constater. Hyper U Pirae, Toa distribution, transport maritime avec Mareva Nui, terrain de Tipaerui, ou moins récemment les sirop Singapour, Tallin PI, le foncier de la SMPP Sogeba ou encore Morgan Vernex.



Les volontés d'acquisition doivent désormais recueillir l'aval de l'APC qui a statué en fin de semaine dernière sur deux dossiers concernant la Brasserie de Tahiti. La première décision concerne la reprise de la société Toa Distribution, qui détient le magasin Happy Market de Faa'a, la société de gestion d'approvisionnement et de marketing ainsi que la société immobilière Ofai, par la Brasserie de Tahiti. L’opération consiste en la prise de contrôle exclusif, par la société Brasserie de Tahiti, de la société Toa distribution, qui exploite le supermarché sous enseigne “Happy Market – Partenaire Intermarché” à Faa’a, de la société GAM, qui détient une autorisation de l’Autorité polynésienne de la concurrence pour l’ouverture et l’exploitation du supermarché sous enseigne “Happy Market – Partenaire Intermarché” dans la commune associée de Te’avaro (Moorea), et de la SCI Ofai, qui est propriétaire des deux parcelles de terre à Te’avaro (Moorea) destinées à accueillir ledit supermarché.



La seconde est la prise en main de l’intégralité des actions de la société SDEC, qui détient et exploite un magasin de commerce de détail sous l’enseigne Hyper U situé à Pirae.

Pour ces deux marchés, l'APC a demandé un examen plus approfondi des dossiers.



La Brasserie est déjà au capital de nombreuses filiales dans lesquelles elle détient des participations contrôlantes comme la société Service distribution assistance, Jus de fruits de Moorea, Manutea Tahiti, Plastiserd – qui détient elle-même Tahiti Access, Tahiti Sign et Polynésie Froid –, La Cave de Tahiti, Morgan Vernex, Tahiti Easy Drink, Pearl Resorts of Tahiti, Hinano Hawaii Inc., Polynesian LifeStyle, les sociétés civiles Teporifaaite et Hinarue 2, et la société d’assistance et de services internes (SASI).

Le U Express Hamuta, c'est reva

C'est sans grande surprise que l'Autorité polynésienne de la concurrence a autorisé le changement d'enseigne la semaine passée du magasin "Marché Hamuta" à Pirae, qui devient "U Express Hamuta". Le panneau provisoire annonçait la transformation depuis plusieurs mois déjà. La surface de vente du magasin est de 1 124 m² et un projet d'extension prévoit un accroissement de 52 m² de la surface de vente avec la création d'un espace dédié à la vente de vin.

