Les vaccinodromes ouverts ce week-end

Le centre de vaccination de la Présidence sera ouvert samedi de 8 à 16 heures et dimanche de 8 à 12 heures pour l'administration des vaccins Janssen (18 ans et plus) et Pfizer (12 et plus). Depuis le 16 août, les mineurs de 16 et 17 ans peuvent se faire vacciner sans autorisation parentale alors que ceux âgés de 12 à 15 ans doivent présenter une autorisation écrite de l'un de leurs deux parents. Le vaccinodrome de la Présidence sera également ouvert tout au long de la semaine prochaine : Le lundi, mardi, jeudi et samedi de 8 à 16 heures et le mercredi et le vendredi de 8 à 18 heures.Samedi à Papeete, il sera également possible de se rendre à Mamao. Le centre de vaccination délocalisé depuis le 23 août au Parc Expo sera ouvert de 8 à 16 heures pour l'administration du Pfizer comme du Janssen.Du côté de la presqu'île, c'est le vaccinodrome de Taravao qui sera ouvert samedi de 8 à 16 heures à la salle Omnisports de l'IJSPF. Là aussi, les injections pour les deux vaccins disponibles au fenua seront proposées.À Moorea enfin, le centre de vaccination de la salle Omnisports de Afareaitu ouvrira ses portes samedi de 10 à 15 heures pour la seule injection du vaccin Pfizer.Pour rappel, si vous souhaitez vous rendre dans un des vaccinodromes durant ce week-end de confinement, il vous suffit de présenter une attestation de déplacement dérogatoire "confinement" téléchargeable sur le site du haut-commissariat et de cocher la case lié à un déplacement pour des consultations, examens, acte de prévention et soins et pour l'achat de produits de santé.