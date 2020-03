Les vacances scolaires du 21 mars au 5 avril

Tahiti, le 17 mars 2020 - Un arrêté doit être pris ce mercredi en conseil des ministres pour acter la nouvelle période de vacances scolaires qui s'étalera du 21 mars au 5 avril. Et dans le cas où la situation épidémiologique du Pays ne s'améliore pas, la DGEE a prévu une continuité pédagogique avec notamment la mise en place de l'enseignement à distance.



Quand le coronavirus sonne la récré. Suite à l'annonce lundi de la fermeture des établissements scolaires, Christelle Lehartel, ministre de l'Education et Thierry Delmas, directeur à la Direction générale de l'éducation et des enseignements (DGEE) ont fait le point ce mardi sur les différentes mesures qui seront mises en place dans les prochaines semaines.



Ainsi comme l'avait annoncé lundi le président du Pays, Edouard Fritch, toutes les écoles du premier et du second degré, de même que l'université, seront fermées dès ce mercredi après-midi. Un arrêté doit être pris également mercredi en conseil des ministres pour acter la nouvelle période de vacances scolaires qui s'étalera du 21 mars au 5 avril. Soit des vacances forcées pour près de 77 000 élèves.



Christelle Lehartel a aussi affirmé que les examens, les stages ou encore les périodes de formations sont suspendus à partir de jeudi et ce jusqu'à nouvel ordre. Pour le moment il n'est pas question d'un report des examens du baccalauréat prévu à la fin de l’année scolaire.



La ministre a par ailleurs indiqué qu'une continuité administrative doit être mise en place au sein des établissements du premier et du second degré dans le but de répondre aux interrogations des parents d'élèves.