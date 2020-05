Les vacances de mai sont avancées d'une semaine pour le 1er degré

Tahiti, le 6 mai 2020 - Le conseil des ministres qui s'est tenu ce mercredi a modifié le calendrier scolaire pour avancer les vacances de mai pour les élèves du 1er degré “d'une semaine”. Elles débuteront donc ce samedi 9 mai et se termineront le dimanche 17 mai.



Il s'agissait d'une des questions en suspens évoquée par les syndicats d'enseignants le 27 avril dernier, à la suite de l'annonce de la réouverture des établissements scolaires le 18 mai. En effet, comme l'avait relevé la secrétaire générale de l'Unsa, Diana Yen Kow, “le 18 mai correspond à la semaine de vacances pour les enfants du 1er degré”. La semaine suivante, le 1er mai, la présidence avait annoncé qu'une modification de la date des vacances scolaires de mai du 1er degré serait présentée au prochain conseil des ministres par la ministre de l'Education, Christelle Lehartel. Le conseil s'est tenu mercredi et a bel et bien décidé que, conformément à ce qu'avait annoncé la ministre de l'Education, les vacances scolaires seraient avancées “d'une semaine”. Ainsi, les vacances de mai prévues uniquement pour les élèves du 1er degré débutent le samedi 9 mai (au lieu du samedi 16 mai) et se terminent le dimanche 17 mai (au lieu du dimanche 24 mai).